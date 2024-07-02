波音787遇亂流40傷 乘客被拋飛卡在行李架 座椅折斷天花板穿窿
撰文：TVBS新聞網
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一班由西班牙歐羅巴航空公司（Air Europa）旗下的波音787-9型廣體客機（Boeing 787-9 Dreamliner）執飛的客機，7月1日從西班牙馬德里飛往烏拉圭蒙得維的亞（Montevideo）途中遭到嚴重亂流干擾，被迫在巴西機場緊急迫降。
而這場突如而來的亂流一共導致40人受傷送醫，甚至有一名乘客受困「頭頂置物櫃」區域，機艙甚至有座椅直接折斷、機艙天花板也出現破洞，可見當時衝擊力道有多強。
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根據航空公司統計，受傷的40名乘客，分別來自西班牙、烏拉圭、以色列、德國與玻利維亞，多數傷者情況穩定，有人骨折、有些人則是頭部撞擊受傷。
這架編號為UX045的越洋航班，採用波音787-9型客機執飛，他們在西班牙當地6月30日晚間11時57分起飛，一共搭載325人，目的地為南美洲烏拉圭首都蒙特維多。
沒想到班機卻在飛抵巴西空域時，突然在凌晨緊急呼叫當地塔台，希望能盡快在鄰近機場進行緊急降落。
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隨著客機抵達巴西東北部、里約格蘭德州（Rio Grande do Norte）首府納塔爾機場，才得知UX045在飛行途中遭遇嚴重亂流，造成乘客與機組人員反應不及而受傷，機長為了讓傷患能即時得到醫療救助，才會選擇緊急迫降巴西。
科學家表示，由於氣候變遷加劇，肉眼無法察覺的晴空亂流愈來愈頻繁。根據英國雷丁大學研究顯示，氣候變遷導致的高溫，跨大西洋航班遭遇更多亂流。
從數據中發現，1979年至2020年間，嚴重亂流事件增加55%，這歸因於高空風速的變化。
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