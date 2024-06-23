大韓航空波音737客機空中驟降6000米　乘客今抵台中：活著真好！

6月22日，大韓航空一架原定從首爾飛往台中的飛機，因增壓系統發生故障而被迫折返。飛機降落時，有15名乘客出現耳膜疼痛和過度換氣的情況，其中13人被送往醫院。

今日（23日）中午12時左右，大韓航空班機返抵台中國際機場，歷劫歸來的乘客表示，「活著真好！」



圖為執飛2024年6月22日大韓韓空涉事航班的波音737-8機型。（大韓韓空網站）

韓國時間22日16時45分左右，KE189航班從仁川國際機場起飛，在空中檢測到負責調節飛機內部壓力的增壓系統出現問題，於當日19時38分折返降落仁川國際機場。大韓航空計劃使用另一架飛機在23日執飛航班。

據悉，這架飛機在空中從3萬英尺（約9144米）的高度在很短時間內下降到9000英尺（約2743米），下降幅度超過6000米。乘客拍下的現場畫面顯示，事發時機上乘務人員剛完成送餐，飛機下降速度過快導致氧氣面罩彈出，包括小朋友在內的很多人被嚇哭，同時機艙內氣壓的快速變化讓部份乘客流出鼻血。

乘客發布機上氧氣面罩掉下的畫面。（紅星新聞）

飛機返回台中後，一名乘客透露，他當時感覺面臨「生死一瞬間」。在飛機平安落地後，他走出機艙呼吸新鮮空氣，感覺「活著真好」。另一名乘客表示，飛機急速下降的過程比他曾經在遊樂場玩的「雲霄飛車G5」項目可怕得多，他的耳膜和頭部感到劇痛。

另據台媒「ETtoday」報道，一名嫁到韓國的許姓女子說，她帶著小孩要回台灣，突然就感受到飛機驟降的感覺，接著氧氣罩就掉下來，機長廣播要求旅客戴上面罩，大約2、30分鐘後，機長稱已解決技術問題，但他們就耳朵、頭部突然開始劇痛，小孩子也因無法忍受而哭鬧。

從韓國返回台中的許姓女子表示，孩子因飛機驟降難受哭鬧。（ETtoday）

她表示，飛機一直在空中盤旋，乘務人員也坐在椅子上沒有動。其後，飛機順利折返仁川，今日早上重新起飛，安全回到台中非常開心。

飛機落地後，在台中機場地面早已待命的消防員和工程師迅速上機檢查狀況。大韓航空的一名發言人表示，對發生的事件深感抱歉，已經安排住宿和送醫等事項，希望盡量為受影響的乘客減少不便。

此外，Flightradar24網站的信息顯示，這架被迫折返的班機為波音737 Max 8機型，最多可搭載210人，當天乘坐航班的乘客有125人。有網民在社交媒體留言，質疑波音飛機的安全性。