台灣澎湖籍漁船駛入大陸領海作業遭押回福建　陸委會：籲盡速放人

7月2日，台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」在金門外海作業時，因駛入大陸領海作業，遭兩艘大陸海警船靠近、登檢後包夾帶走，並將船隻押回福建圍頭港。事件過去已逾一周，周四（11日），陸委會副主委梁文傑今天表示，雙方執法互相尊重，冀陸方完成法律要求的程序後能夠盡快放人。



據陸方相關部門7月3日通報，大進滿88號涉嫌非法捕撈，違反伏季休漁的規定，並在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸。

對此，梁文傑表示，目前大陸處於伏季休漁，即休漁期，基本上不准漁船在特定的海域捕魚。這起事件的認定是執法的問題，陸方有執法的問題，同樣台方這邊也有台方執法的問題，兩邊的執法互相尊重。

梁文傑強調，知道大陸方面有自身法規跟相關的規定，希望陸方完成法規所要求的程序之後，能夠盡快把人釋放，就像台方處理扣押對方的漁船或者是三無船隻，在經過了相關的程序之後也會盡快釋放。

另外，針對在海上迷航而被大陸海警尋獲的胡姓釣客已經在大陸滯留近4個月，梁文傑回應指，事件是單純的人道救援事件，兩岸之間都有人道救援，但是在過去，兩岸互相救起對方的人，都是很快就把人送回去，但這次卻是被扣4個月，「這對我們而言是無法理解的」。