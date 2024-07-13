台北幼兒園爆出園長之子性侵20女童：查獲600支影片、一年未停職

台北市某私立幼兒園園長之子在該幼兒園擔任教師時傳出性侵女童，2023年後陸續有受害者出來爆料。台北市議員許淑華7月13日稱，受害女童增至20人，又在該教師住處搜出多部手機，查獲逾600支私密影片，引發家長不安。許多網民則要求公布涉事教師姓名，稱「送小孩去幼稚園都覺得不安全」，據了解，該案件檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴涉事教師，也將於8月宣判。



此外，更有媒體爆料，園方對該案件隱匿未報，甚至在調查期間涉事教師仍未停職，引發輿論恐慌。台媒報道稱，涉事教師的母親是該幼兒園園長，她不僅包庇兒子，更疑似用員工名字成立新的托嬰中心，在背後處理營運事宜。



台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

台北市議員許淑華爆料，台北市幼兒園性侵案後來受害女童增加至20人，又在狼師住處搜出多部手機，查獲逾600支私密影片，引發許多家長不安，希望司法儘速處理，還給家長一個公道。而狼師的母親正好是洪姓園長，事發後還涉嫌包庇兒子，非常誇張。

許淑華指出，近日接獲消息，該狼師幼兒園的園長疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，「雖然負責人名字不同，但還是繼續在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務」。她要求，北市府社會局、教育局立即啟動調查，於1個月內查明以上事實，讓家長放心，給北市孩子一個安心的成長環境。

針對涉事幼兒園園長疑似用員工名字成立新的托嬰中心，在背後處理營運事宜；台北市社會局則回應，2023年7月底接獲消息後，立即致電幼童家長說明托嬰中心負責人所開之幼兒園案件狀況，並持續進行無預警稽查，至今未查獲違法。

台北市某私立幼兒園園長之子在該幼兒園擔任教師時傳出性侵女童，受害者高達20人。（網絡圖片）

台北市社會局回應，本案行為人因幼兒園疑似性侵幼童案件，於2023年7月11日被羈押，有關幼兒園調查部分，由教育局依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定調查，及協助幼兒園幼兒轉托等後續相關服務。

台北市社會局說，除主動調閱監視器畫面外，社會局亦立即致電幼童家長說明托嬰中心負責人所開之幼兒園案件狀況，並關心幼童被照顧狀況，依家長需求持續提供相關協助。

對此，台北市長蔣萬安7月13日回應表示，台北市府去年第一時間接獲通報就重點調查、廢止許可並停業，並做出當下法定上限的最高裁處，他也透過與台北市立委的溝通，進一步推動中央法規的修正、加強對孩子的保障。