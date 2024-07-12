台25歲待業男半夜突喊「人劍合一」持水果刀砍殺父母　母遭刺胸亡

台媒報道，台灣雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜突然闖入父母房間毆打父母大喊「人劍合一」後跑出房間前往廚房持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中也身中多刀，父親逃出家中報案，急救後無生命危險。



警方到場時，林男情緒不穩，遭強制送醫，相關案情釐清中。據了解，涉案的林男大學剛畢業，目前待業中。警方下午將林男依殺人罪移送地檢署，媒體問「為什麼要殺死媽媽？」林男低聲說了一句：「我很愛我媽媽。」



林男被捕時強調很愛媽媽。（翻攝ETtoday東森新聞雲）

台媒報道指，25歲林姓男子凌晨2點多突然闖入父母房間，毆打父母，並喊一聲「人劍合一」後跑出房間，林父、林母被打醒後一頭霧水，也起身道到客廳查看兒子情形，布料林男從廚房拿刀子，隨即持刀刺往母親胸口，林父見狀阻止，與兒子在屋內周旋，後林父逃家中報案。

救護人員到達時，林母(48歲)倒臥車庫中，右側胸部有穿刺傷，當下已無呼吸心跳，緊急送若瑟搶救後仍於凌晨3時許宣告不治；而林父(53歲)則是肢體外傷，送斗六台大，經治療後暫無生命危險；行兇的小兒子林男也同樣送斗六台大強制治療。目前人在外地工作的長子接獲消息後，已緊急趕回雲林。

一家4口2023年11月還一起聚餐替哥哥慶生。左起依序為兇嫌林男(白衣)、林男哥哥、死者林母、林父。（翻攝ETtoday東森新聞雲）

雲林縣府表示，林家並非列管高風險家庭。鄰居表示，林男一家平日互動正常，林父擔任保全，沒有發現任何異狀，也沒聽過他們爭吵，不解怎麼會發生憾事。全案警方偵辦中。

據了解，林父未接受媒體詢問，僅強調「沒有糾紛」。台媒稱林父向檢警透露，兒子上周疑似卡到陰，行為舉止異常，本想今天帶他去收驚、拜拜，沒想到發生憾事。

台網民討論「人劍合一」出處

事件發生後，網友對於林男行凶前大喊「人劍合一」有許多討論，多數人認為他可能是動漫迷，或武俠小說看太多。也有網友翻出《霹靂布袋戲》虛擬人物「憶秋年」，「百度百科」有一段對憶秋年的介紹「劍術已達到隨心所欲人劍合一的境界」，用來形容其劍術高超。

由於雲林縣是布袋戲重鎮，縣內布袋戲博物館就坐落於虎尾鎮，林男是否為布袋戲迷、「人劍合一」是否源於《霹靂布袋戲》，均引發網友揣測，不過詳細原因仍有待警方進一步調查釐清。