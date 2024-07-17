台灣女遇車禍受傷勇救3人遺憾救不出男友　將冥婚代他照顧母親

綜合台媒報道，台灣彰化一處高速公路15日發生一宗4車追尾事故，總共造成2死5傷。其中一對洪姓姐弟死亡，洪男的女友事發時雖然受傷，但仍盡力救人，遺憾無法救出男友。該女子稱，將和男友「冥婚」，替他照顧傷心欲絕的媽媽。



余女勇救3人。（截圖）

紅圈處為余女與其男友。（ETtoday新聞雲）

據台媒《ETtoday新聞雲》近日報道，該事故中2大貨車、1廂型車、1輛私家車追尾。其中鐵灰色私家車因為遭受猛烈撞擊，造成洪姓姐弟2人受困車內，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍因傷重不治，車內還有洪姓男死者的女友余女及另一名蕭姓友人。

33歲洪姓女死者一家共有五姐弟，十多年前小弟也是因車禍身亡，而老父才過世不久，家中還有母親和2姐妹。

台灣高速公路發生4車追尾事故。（截圖）

余女憶述，他們一行人本打算送友人回嘉義，車禍發生後男友及男友姐姐都受困車內救不出來，自己實在很痛心。雖然余女的腳也受傷了，但仍先將後座的友人拖出來，又去救出後面白色車的2名乘客。

姐弟兩人的遺體相驗後送回台中。（截圖）

台灣高速公路發生4車追尾事故。（截圖）

余女表示，自己雖然救了3人，但心中最大遺憾是救不了自己的愛人跟他的姐姐，如今只剩與男友開心出遊及聚餐的相片，天人永隔。她透露，因為放心不下男友媽媽，她未來要跟男友冥婚，幫他照顧媽媽，讓愛人在另一個世界也能放心。