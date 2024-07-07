買屋指定買凶宅？指定要有照片、35歲以下女鬼　網笑稱：要冥婚？

多數人在買房時總會事先調查一番，深怕不小心購入「凶宅」。然而，近日有名男子竟在網上「指定凶宅」，還公開附加條件「35歲以下女鬼、有照片最好」，讓一票網友全都看傻眼，表示「是要冥婚嗎？」



一名網友日前在臉書社團「我是凶宅買賣/法拍/投資討論區」公開找房，並表示「找南部凶宅，多兇多有怨氣都無所謂，限35歲以下女鬼，附照片佳」。

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貼文曝光後，一票網友立刻傻眼，紛紛表示：

「性癖可以冷門不能邪門…」、

「想冥婚？」、

「不要以為鬼都不挑的」、

「你先附上照片，女鬼也是會挑的」、

「到底是找女鬼還是找凶宅」、

「鬼都不放過嗎」、

「娶妻買房一次到位」。



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不過，也有人認為原PO是在開玩笑，並勸導：

「別再開玩笑了，現在的我們能買得起凶宅就要偷笑了」、

「這種玩笑別亂開，會出事」。



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