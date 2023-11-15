山東16歲女輕生被養父母安排冥婚　生父冀警查清是否涉侮辱屍體罪

2022年底，山東聊城年僅16歲的少女小丹墮樓身亡，養父母卻以6.6萬元（人民幣，下同）將她與另一意外身故的男孩冥婚。生父孫先生認為，女兒生前長期遭養父母辱罵才會輕生，希望警方查實小丹養父母是否存在家暴和侮辱屍體的行為，但警方表示，現有證據不足以立為辱屍案。



《澎湃新聞》報道，2022年12月5日，小丹在一幢在建樓9樓墮下身亡。孫先生反映，女兒生前長期遭遇養父母辱罵，多次向好友表示「心裏難受」，他認為這是造成女兒輕生的原因。

據小丹生前的微信聊天紀錄顯示，她向好友訴說經常遭養母劉某麗辱罵，「她的話老狠毒」、「老傷人了」，且自己有過輕生行為。小丹在筆記本寫道「連我多大了都不知道，唉，幹啥都幹不好」，在抖音的評論區亦寫有「但願下輩子不要像今世這麼難過」、「下輩子會開心嗎」。

孫先生表示，2005年妻子意外懷孕，由於家庭困難決定將小丹送養， 「單位不太好，發不起工資，我家屬沒有工作，另外我有個雙胞胎孩子，當時沒有想要這個孩子（小丹），但意外懷孕了，我家屬說給她個生命吧，她說周邊送養的孩子特別多，也是個生命，沒辦法，就把孩子（小丹）給人家」。

孫先生判斷，小丹一直不知道自己是養女，他們去探望時也隱瞞親生父母的身份，假扮成親戚，並認為小丹獲知自己是養女時可能有心理壓力。在成長過程中，小丹可能對自己的身份有過懷疑，她向好友表示「我記着小時候俺哥好像說我不是親生的啥的」。

小丹輕生後，其養父母曾透露女兒內向話少，認為她處於青春叛逆期，心理上有壓力，又稱「平日養父麽某軒和小丹沒有予盾」。另有一份知情人情況說明顯示，其判斷小丹對養母的管教存在抵觸情緒，無處宣洩。對於是否長期辱罵的質疑，小丹養父母均表示「不知道」。

小丹與小張已合葬。（影片截圖）

孫先生曾試圖接受小丹的死亡事實，但在發現女兒冥婚後，堅持要追究養父母的法律責任。他表示，養父母沒有經過他與妻子的同意就將小丹配給別人冥婚，「配陰婚肯定要給孩子換洗衣服這樣，涉及到侮辱，我們認為他們有非法所得，認為構成侮辱屍體罪」。

孫先生又稱，已故男孩小張的親屬向小丹養母付了6.6萬元，不包括醫院屍檢、藏屍的費用。不過，小張的父親否認配婚成功。他介紹，當時中間人告知有位女孩食錯藥身故，提出6.6萬元可冥婚，但雙方因價格談不妥而作罷。然而，警方通過調取聊天紀錄、轉帳紀錄和當事人口供，查實存在花錢冥婚的情況。

孫先生希望警方查實是否存在家暴和侮辱屍體的行為，追究小丹養父母的刑事責任，但冠縣公安局作出不予立案決定，認為沒有犯罪事實。（影片截圖）

事發至今，孫先生仍希望警方查實是否存在家暴和侮辱屍體的行為，追究小丹養父母的刑事責任。2023年10月中旬，冠縣公安局作出不予立案決定，認為沒有犯罪事實。冠縣公安局人士解釋，犯罪的構成需要證據不能單憑口供，「民警來回研究幾次，能想到的證據都提取了，沒有找到立案理由」，有異議可申請復議。

關於對「配陰婚行為」的懲戒措施，冠縣公安局人士表示，未查到可以對當事人進行懲戒的法律依據。孫先生決定循法律途徑討說法，目前已向法院提起訴訟，要求確認麽家收養協議無效。