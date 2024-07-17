特朗普喊價台灣交保護費　台官方：印太和平穩定是台美共同責任

美國前總統、共和黨總統參選人特朗普（Donald Trump）近日接受媒體專訪時，被問到是否會防衛台灣時稱，「台灣應該向美國支付保護費」，引起討論。對此，台灣行政院長卓榮泰今（17）日表示，台美關係近年來非常堅定，會努力維持並往更好的方向走，強調「台海跟印太地區的和平穩定是台美共同的責任跟目標」，台灣願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。



特朗普本月13日驚遭槍傷，引發全球關注，競選聲勢也隨之上揚。《彭博商業周刊》17日刊出特朗普專訪內容，當被問及是否承諾防衛台灣時，特朗普答稱，「台灣應該付美國保護費」。

對此，台行政院長卓榮泰17日回應，稱有注意到特朗普的講話，強調台美關係近幾年來的狀況是非常堅定，「台海跟印太地區的和平穩定，是我們共同的責任跟目標，也很感謝美國經常多次對台灣的各種安全以及各種在國際上的發聲，給我們很多的支持，這我們很感謝」。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

卓榮泰說，也因為這樣，「我們更堅定我們都是國際村的一員，對這區域的和平穩定有共同責任」，所以不僅是剛剛提到的穩定加強國防預算，或是恢復義務役役期以至於強化社會韌性，這都是在展現身為國際村一份子的責任。

「相信只要我們持續展現這樣的能力，就能得到更多國家的支柱。」卓榮泰表示，台美雙方之間過去有好的關係，會努力不僅維持、且更能往好的方向走，「雙方之間對於台海印太地區共同的責任，我們願意付出更多責任，這是在防衛我們自己、保障我們的安全」。

對於特朗普的「台灣付保護費」說法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，特朗普的說法無從評論，但強調美國協防台灣，台美間經貿國防合作無間，即是台美合作彼此強大基礎，但「台灣安全要自己守護」仍是民進黨政府努力的方向。