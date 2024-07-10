美國「友岸外包」納台　台外長證實：台灣正洽談加入美國防供應鏈

台灣是否加入美國的國防供應鏈，台外長林佳龍10日給出肯定的答案，證實美國「友岸外包」有納入台灣，至於是哪個項目，台美還在洽談中。



白宮前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）近期訪台，日前接受媒體聯訪時則表態支持台灣參與美國國防供應鏈。博明表示，樂見美國授權更多國防科技給台灣，「美國應該思考與友善，具備同等科技水平的民主國家合作，將相關製造外包出去，其中也包含台灣」。

然而，博明的主張並未獲得美國駐台機構的正面答覆，前美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在被問及相關問題時，僅稱隨著國防工業變得愈來愈高科技，台灣勢必會扮演一定的角色，但並未否定博明主張。

台外長林佳龍10日藉由任內首場媒體茶敘場合表示，美國國防供應鏈針對「友岸外包」有納入台灣，至於是哪個項目，台美雙邊現在正在洽談當中。

7月9日，新任AIT處長谷立言（左）正式就任，並拜會台外長林佳龍（右）。（台灣外交部）

林佳龍表示，台灣國防的自主，希望未來能夠有一些自產，有一些是配合美國國防供應鏈；林佳龍同時透露，「美國在俄烏戰爭的軍事供應鏈當中，所需的武器彈藥，還有相關設備，是由台灣就近生產」。林佳龍認為，台美在大方向的意見是一致的，未來具體合作項目都在洽談當中。

針對林佳龍的說法，台灣外交部稍晚對外更正表示，林佳龍是指未來武器彈藥、相關設備「可以」由台灣生產，與美國國防供應鏈大方向一致。