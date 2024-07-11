美參院國防授權法送全院審議　要求在台設「緊急庫存」

美國聯邦參議院軍事委員會8日正式將2025財政年度《國防授權法案》提交全院審議，條文內容包括支持台灣安全、抗衡中國大陸，並要求五角大廈為台灣設立「區域緊急庫存」。



美媒《美國之音》（VOA）報道，2025財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）將提供9199億美元的國防預算。美國參院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）並透過聲明敦促民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），盡快將法案交付院會表決。

利德表示，「參院軍委會發出跨黨派訊號，即我們必須恢復『用實力追求和平』。新侵略軸心及其威脅已來到我們身邊，我們沒有時間可以浪費。」

7月10日，美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言就任次日即拜會賴清德，重申美國支持台灣自我防衛能力承諾。（台灣總統府提供）

根據參院軍委會上個月公布的法案摘要，涉台條文要求美國國防部為在台灣設立區域緊急庫存擬定長期計劃，以及確保台灣與美國國防業戰略一致，以擴大全球防務生產，強化供應鏈安全及韌性，並滿足台灣的國防需求。

涉台條文內容包含，要求美國國防部長在明年3月1日前，就建立美台軍事創傷照護與研究夥伴關係聯繫台方適當官員；要求美國防長在法案生效後90天內，為在台灣設立區域緊急庫存提交長期計劃；考慮將台灣納為強化軍工業合作對象；要求美國防部在法案生效後180天內連繫台方適當官員，旨在提升「部署能力，為台灣軍隊和美國印太司令部共同行動提供構想」。

此外，法案也提到美國防長應持續加強與印太區域盟邦的同盟及夥伴關係，進一步強化美國抗衡北京的競爭優勢。其中包含加強美台夥伴關係，以增進台灣防衛能力，還有促進海峽兩岸和平。