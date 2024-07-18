特朗普喊交保護費　美國務院：台自費軍購數十億美元　非慈善事業

美國前總統、共和黨總統參選人特朗普針對台灣拋出的「保護費」說，引發熱議，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日在例行記者會表示，台灣過去以來，一直替自身防衛埋單，買了數十億美元，這對美國經濟也很重要。米勒表明，「如果你看過去數十年來，美國對台灣提供的支持，以及美國對台灣提供的安全合作，這是因為台灣實實在在從美國軍購，可不是什麼美國做慈善。」



特朗普6月下旬接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）訪問，內容於近日出刊。特朗普受訪時表明，台灣距離美國9500英里、距離中國僅68英里，要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費。

對於台灣應付美國防衛費用的說法，特朗普進一步補充說道，「我們跟保險公司沒什麼兩樣」，「他們（台灣）非常富有」，以及「台灣什麼都沒有給我們」。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

美國國務院發言人米勒17日在記者會被問到相關問題時說，對於選戰言論，他必須謹慎拿捏。但回應指出，台灣一直用自費加強自我防衛。台灣從美國購買價值數十億美元的軍備，支持了美國的製造業、工業和技術。

米勒表示，台灣向美國採購軍備，不僅攸關區域安全，對美國的經濟也很重要。近來美國通過補充法案，讓美國以武器庫存援助台灣，這是新作法。但如果看過去幾十年來美國提供台灣的安全合作，都是台灣向美國購買，不是美國做慈善。

美國國務院發言人米勒17日表示，過去幾十年來美國提供台灣的安全合作，都是台灣向美國購買，不是美國做慈善。（Reuters）

有現場媒體問及美國政府為何近來會軍援台灣？米勒答稱，這反映美國對台灣的長期承諾；「美國一直在評估提供台灣必要的防禦武器，讓台灣維持足夠的自我防衛能力，台灣長期以來都是走軍售管道，美國去年做了評估後，認為對台灣提供外國軍事融資（FMF）是合適的」。

7月10日，美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言就任次日即拜會賴清德，重申美國支持台灣自我防衛能力承諾。（台灣總統府提供）

針對特朗普的台灣應向美國交保護費說法，曾於特朗普前政府任內、2019年至2021年間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O’Brien）18日對《彭博新聞》指出，「台灣人必須像我們一樣渴望他們的自由與獨立」，如果台灣人自己都不願意保衛台灣，「我不可能比台灣人更關心台灣，派我的女兒去保衛台灣」。

歐布萊恩表示，「我們需要看到台灣人民的意志」，認為台灣應增加國防支出，以展現其防衛意志。