蔡英文不出席民進黨全代會　台媒：民進黨迎接賴清德時代

民進黨將於7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委，本次英系能否力保2席中常委，備受關注。不過，前總統蔡英文辦公室7月20日表示，蔡英文因為明天另有行程，因此不克出席全代會。台媒分析，這象徵著民進黨迎來賴清德時代。



民進黨第21屆第一次全國黨員代表大會明天在台北國際會議中心登場，並由民進黨發言人吳崢、韓瑩擔綱主持人。根據流程規劃，下午1時起開放黨代表報到、進場，賴清德將在下午1時30分進場、行政院長卓榮泰於1時42分進行施政報告、下午1時57分賴清德將登台致詞。

台灣總統賴清德於5月20日就任，台灣總統府17日為蔡英文、台府正副秘書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會。（台灣總統府提供）

民進黨黨內人士稱，蔡英文不出席全代會有兩大考量，一是蔡英文原本就對黨內派系文化不感興趣，再者全代會是訴諸全黨大團結的場合，蔡英文出席全代會一舉一動勢必成為討論話題，從而模糊會議重點。

此次全代會選舉將從39人中選出30位中執委，再從30位中執委中選出10席中常委。中常委在黨內決策層具有直接影響力。

台媒分析，此次中常委改選估計「信賴」系統將是大贏家，包括民進黨派系新潮流、綠色友誼、民主活水可望拿到4至5席常委；親近賴清德的湧言會1席、正國會如獲支援可得2席。

6月19日， 賴清德主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會。（台灣總統府提供）

台媒稱，在賴清德當政情況下，英系這次要力保2席有困難，且英系與蘇系合作，估計英蘇將各取得一席才是安全牌。英系1席以立委王世堅為優先，另規劃前立委蘇治芬則為第2席。但目前除了王世堅已在安全名單內，派出的前立委蘇治芬恐怕難以為英系搶下第二席。

但《聯合報》稱，從英系衰退、到蔡英文缺席全代會，各方面都顯示出民進黨將正式迎來賴清德時代。TVBS新聞網也稱，在立委陳亭妃遭正國會除名、前桃園市長鄭文燦遭收押後，新潮流、正國會、桃園燦系的佈局將格外受到關注。