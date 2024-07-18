「魔獸」侯活赴鄭州賽受阻　台陸委會：網民炒作台獨不利兩岸關係

前NBA球星「魔獸」侯活（Dwight Howard）身兼TAT股東、台灣野馬隊球員，原訂7月赴鄭州亮相，但其過去曾稱台灣為國家（country）遭內地網民抨擊台獨，野馬隊對外證實，因內地因素與安全考量，比賽將延至8月舉行。



侯活於2008年的入樽賽中搶盡風頭。（Getty Images）

侯活身兼亞洲巡迴賽（TAT）股東、球隊老闆、球員3種身分，原訂7月初在鄭州舉行的TAT第3站賽事，將首度披上野馬隊戰袍亮相，隨後迎接7月26日在台北和平籃球館舉行的第4站賽事。

不過，因侯活去年5月與時任台副總統賴清德合拍影片，並在片中稱台灣為國家（country）的言論，引發內地網民攻擊，儘管侯活後來則解釋country有時候的意思也指「到另一個地方」，但不被內地網民接受。

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爾今，侯活先前言論，在鄭州站賽事開打前持續發酵，也讓鄭州站賽事受影響。野馬隊總經理周映洲接受台媒《中央社》記者訪問時表示，比賽並未取消，而是延後到8月23日至31日舉行。

周映洲坦言，鄭州站賽事延期，除了部分原因與侯活有關外，還有內地因素，且有安全性考量，「需要多一點時間作業，讓事情更順利」。

對此，台陸委會副主委兼發言人梁文傑18日於例行記者會回應記者提問時表示，官方近日有注意到網上討論，但不清楚侯活比賽延期，是否與他當年在台總統府內拍攝影片有關。

台陸委會副主委梁文傑喊話大陸，任由網民炒作台獨不利兩岸關係。（陳鄭為/攝）

梁文傑表示，中國大陸內部現在對於很多（兩岸）事情，儘管大陸官方沒有意願，但網上網民熱衷炒作，於是造成兩岸緊張。梁文傑強調，水能載舟亦能覆舟，任由網民炒作，官方不回應，就不利兩岸關係。

「黃仁勳的例子就是這樣」，梁文傑表示，大陸網民月前也炒作NVIDIA創辦人黃仁勳相關發言，但見到大陸官方冷處理，「顯見冷處理是可以控制的」，梁文傑就新近侯活比賽延期事件，喊話大陸方面，「不希望什麼都扯到台獨，這樣對兩邊都不好」。