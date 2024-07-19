1972年斷交後首次　台日海巡船18日共同海上訓練

7月18日，台灣海洋委員會海巡署與日本海上保安廳在日本千葉縣房總半島以南海域上進行搜索及救難演習，是1972年9月台灣與日本斷交後，雙方首次共同海上訓練。報道指，日台海巡實地合作，是為因應中國大陸持續在東海、南海加強海上活動，為不可預知的局勢作預備。不過日本內閣官房長官林芳正表示，訓練並非針對包括中國在內的第三國。



據報道，台日沒有外交關係，雙方以交流為目的，透過各自的協會於2017年簽署發生海難事故之際，協助搜索與救助的合作備忘錄，這次訓練是在這項備忘錄下進行。林芳正表示，雙方窗口機構中，有處理海上合作事宜的對話框架，並在此框架下簽署了有關海難搜索與救助合作、及打擊走私和非法入境的諒解備忘錄。

知情人士透露，日本海上保安廳的巡邏船「相模號」與台灣海巡署「巡護9號」參加這場共同訓練。「巡護9號」6月21日從高雄港出發，先參加了太平洋中西部公海上打擊違法捕魚的國際聯合巡邏活動，之後7月10日至17日靠泊東京台場碼頭，補充燃料等物資。18日，「巡護9號」和從橫濱港出發、搭載直升機的「相模號」一起前往房總半島以南和伊豆大島附近海域，展開海上聯合訓練。訓練內容假定展開海難救助，透過分享資訊，以及劃分、調整搜索海域等，提高相互配合度。

6月，海上保安廳曾私下派遣官員訪台，與5月上任的海巡署長張忠龍會面。而在去年8月，「巡護8號」駛進東京台場碼頭進行整補作業，為台灣巡護船睽違10年靠港東京灣。