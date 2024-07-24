國台辦評賴清德致詞去中國化　陸委會：負面錯誤解讀、無權置喙

身兼民進黨主席的賴清德21日出席民進黨全代會，提出「建立台灣主體性的國家認同」，表示台灣人有權利打造自己的國家：「民主台灣」，引國台辦回應抨擊其再次暴露台獨立場，台灣陸委會24日指責國台辦負面錯誤解讀賴清德談話，示意賴清德深化台灣民主憲政體制說法，陸方無權置喙。



賴清德本月21日在民進黨全代會提出3大重要目標，第一，建立台灣主體性的國家認同；第二，深化民主憲政體制；第三，保障自由人權。賴清德在「建立台灣主體性的國家認同」提到，現在的責任是團結人民，反併吞，確保國家主權。要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同。

7月21日，賴清德出席民進黨全代會開幕式並致詞。（影片截圖）

國台辦發言人陳斌華後於22日晚上答記者問時，指責賴清德公然鼓噪建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持台獨立場、實施台獨分裂活動的本來面目。

時至今（24）日，國台辦發言人朱鳳蓮藉記者會場合，續就賴清德說法進行駁斥，指賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁「一個中國原則」。對此，「我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

同時，朱鳳蓮抨擊，賴清德在民進黨全代會以台語致詞是「去中國化」表現。

朱鳳蓮警告，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。任何挑釁一個中國原則、分裂國家的行徑，都必將失敗。任何阻撓兩岸同胞交流合作、製造兩岸對立對抗的圖謀，都必將落空。

7月24日，國台辦發言人朱鳳蓮於例行記者會上，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。（微博＠央視軍事）

針對國台辦今（24）日記者會重談其政治立場，台灣陸委會同日下午發布新聞稿，稱其負面錯誤解讀賴清德談話，強調中華民國是主權國家，賴清德近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，「對岸無權置喙」，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

台灣陸委會聲明，台灣政府已多次表明，北京片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。重申賴清德於就職演說闡明，台灣政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，已充分釋出善意。

2024年5月20日，賴清德宣誓就職。（台灣總統府提供）

針對台海現狀，台陸委會表示維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。陸委會呼籲北京尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。