台海衝突不只「武攻」一條路　美學者警示：北京屈台之兵握4手段

近年台海軍事風險隨兩岸關係惡化升高，除了衝突爆發時間點引各方「預言」外，北京如何「屈台之兵」，也是各界細品重點。美國學者分析，除了動武，北京還可能有多種脅迫台灣屈服的方式，例如斬首打擊、海上封鎖、佔領外島、發動假旗事件等，認為這些手段鎖定台灣及台美關係的弱點，台美應加強因應。



台媒《中央社》報道，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）、約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）教授白蘭斯（Hal Brands）日前共同撰文，分析北京可能用欺騙、混淆和漸進切香腸式的戰術改變台海現狀。

分析指出，其中任何一種方式都有可能失敗，也會為中國大陸帶來極大風險。北京只有在其他較緩和的策略都失效後，才會增強脅迫台灣的強度，有可能在未來幾年發生。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

文章基於5點假設提出分析：北京的目標是併吞台灣或使台灣屈服；國際的反彈越小越好；要讓他國難以有效干預或介入；不希望造成台灣重大破壞，以免未來難以治理；脅迫台灣進入政治談判，最終達成統一，不一定要一口氣併吞台灣。

白明與白蘭斯分析的第一個情境是斬首打擊。如果北京認為台灣由民進黨長期執政、或者台海情勢很可能出現重大改變，例如台灣宣布獨立、或台美建立防禦協議，就會企圖暗殺台灣的領導人，製造混亂的機會，派「安全協助」來穩定台灣局勢。

文章指出，北京也可能對台灣實施海上封鎖，測試美國的風險容忍度、對台美雙方造成壓力，使雙邊關係脆弱化，讓台灣民眾知道已經被孤立。這個做法可以凸顯美國能幫助台灣的有限，最終會讓台灣在壓力下屈服。

此外，文章認為北京也可能透過奪取台灣外島的策略，測試台灣和美國的風險承受能力，並且暴露美國對台承諾的可信度和限制。因為規範美國對台安全承諾的台灣關係法涵蓋台灣及澎湖群島，不包括金門、馬祖、南沙、東沙群島等外島。

5月23日，東部戰區開展「聯合利劍—2024A」演習，發布組合海報介紹參加此次演習的主要裝備，殲-20，殲-16，中華神盾052D，071型登陸艦、遠箱火等悉數亮相。（央視新聞 影片截圖）

學者指出，中國大陸也可能製造「假旗行動」的緊張情勢，目前因解放軍機經常飛越海峽中線或進入台灣的防空識別區，並派遣無人機飛越台灣領土，這都增加衝突的機會。萬一雙邊的船隻或飛機意外碰撞，北京可以定義為台灣「挑釁」，配合全面宣傳，將責任推給台灣，作為攻擊台灣軍事設施的理據。

文章認為，從這些可能的情境，可進一度檢視台灣和美國面對的挑戰。對台灣而言，確保內部安全、政府在重大危機能持續運作，和反艦導彈、水雷等武器庫存一樣重要。美國則需要擴大嚇阻的概念，不只是嚇阻解放軍武力攻台，也要嚇阻北京利用創新戰術侵蝕台灣的主權和美國的信心。