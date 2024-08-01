台灣澳門關係緊張！台拒簽「一中承諾書」　駐澳門官員僅剩2人

港澳特區政府自2019年起要求台灣駐當地辦事處官員簽署「一中承諾書」，否則不續發簽證。台灣陸委會1日對外證實，台灣駐澳門辦事處原有編制8人，受限政治因素，目前駐澳門辦事處只剩2名陸委會派駐人員，呼籲澳門政府不要設置不必要障礙，否則台灣官方不排除做「最壞的打算」。



台灣陸委會8月1日召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑主動透露，由於澳門政府對台灣派駐人員片面設置簽證申請條件，必要簽署「一中原則承諾書」，台灣官方無法同意；目前台灣駐澳門經濟文化辦事處人員僅剩陸委會派駐人員2名，以及14位當地雇員盡量維持服務。

台灣陸委會發言人梁文傑表示，若澳門政府堅持替補駐地人員簽署「一中承諾書」，台灣不排除做「最壞的打算」。（陳鄭為/攝）

梁文傑在記者會上正告澳門政府，儘速屏除不必要障礙，妥善處理台灣派駐人員問題，讓台方人員正常輪替，倘若堅持損人不利己作為，台灣會做最壞打算，屆時勢必衝擊台灣與澳門間的民間交流，以及澳門的國際形象，所有衍生的負面效應須由澳門政府負完全責任。

據了解，台灣駐澳門辦事處駐處過往由台灣陸委會、外交部、移民署等各部會派員組成，編制當有8人。7月23日，該駐處同意一名外交部派駐人員調回台灣，惟澳門政府堅持接替人員須簽署「一中原則承諾書」，被台方拒絕，因此造成台灣在當地派駐人員面臨困難。

梁文傑表示，甫調回台灣的外交部派駐人員駐澳門已超過十年，對其個人生涯與家庭來說，政府不能要求一定要留在澳門；同時，目前陸委會兩名派駐澳門人員，包含副處長與秘書，已經駐地待了七、八年，「如果離開，我們再派新人過去，澳門政府就會要求簽署遵奉一中原則的承諾書，所以兩位人員很辛苦，都還在澳門堅持崗位」。

梁文傑對此喊話，台灣與澳門、香港的歷史淵源深厚，但政治情勢演變，造成台灣派駐港澳人員的困難，以香港來說，已經主要以當地雇員為主，在澳門則還剩兩位陸委會人員與14名當地雇員盡量維持服務，「台灣政府如今希望派駐新的人員過去，期望澳門政府不要設置不必要的障礙，如果長期下去，我們恐怕也要做最壞的打算」。

對於台灣外交部駐澳門人員調回台灣所帶來的影響，梁文傑表示，過往外交部駐澳門人員主要處理護照、文件驗證等等庶務性事項，在缺人的情況下，相關業務只能透過網絡預約和遠端監控的方式執行，如在當地登錄資料，再將相關資料傳回台灣領事事務局處理後回傳，此間造成很多業務上的不方便。梁文傑重申台灣與澳門有著很長遠的情誼歷史，交流也很頻繁，希望澳門政府不要設置不必要障礙。

公開資料顯示，台灣與香港、澳門2011年以來原本互相設有辦事處，但香港、澳門政府分別於2021年5月、6月宣布暫時停止其在台辦事處運作，而台灣派駐香港辦事處官員，最後一名已於2021年7月底撤回台灣，目前駐港處只剩當地雇員。

澳門的部分，時任陸委會主委邱太三則曾在2022年10月透露，台灣派駐澳門代表處官員簽證已獲延長，不必再於該年10月底前撤回。