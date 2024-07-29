陸艇翻覆｜金門協商望達成共識　台灣給予撫慰金每人600萬台幣

今年2月，陸艇在金門翻覆事件釀2死，兩岸在金門經過15輪協商至今無果。據台媒報道，大陸漁船翻覆案協商將於7月30日再於金門協商，外界期望事件能有正面結果。



台灣聯合新聞網報道，台灣陸委會發新聞稿表示，因受颱風「格美」影響而延期的「0214金門事件」善後討論，將於7月30日依原定計劃在金門金湖飯店舉行。翻覆漁船船員家屬及大陸代表一行預計將於7月29日下午2時抵達金門。陸委會表示，雙方均展現務實與高度誠意，期待盡快完成善後工作。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

大陸代表包括福建泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌六人；台灣代表有陸委會處長周鳴瑞、台灣海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。陸委會副主委梁文傑也將於29日下午抵金門「就近指導」，並不會出席討論。

生還漁民流淚回憶事發場景：

消息人士透露，大陸方一行搭船預計下午2時抵達金門場勘及討論細節，30日上午簽署相關協商內容，並於當天11時許於料羅港送回兩具遺體及查扣漁船；大陸方將出動二艘小船，一艘將遺體與棺木接回，另艘將漁船拖回。

報道稱，有地方人士指出，這次能談成是雙方通過網絡反覆溝通，加之有力人士居間奔走，最後達成共識。兩岸代表與各界也會在協商期間到金門縣殯葬所祭拜，並給予家屬撫慰金，每人撫慰金超過台幣600萬元（143萬港幣）。