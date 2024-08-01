台陸委會：台灣民意反對「懲獨22條」　逾8成5主張台人自決

台灣陸委員會今（1）日公布民調顯示，台灣民眾普遍不認同北京近期的對台措施，包括派遣軍機艦在台灣周邊海域活動及發布「懲治台獨22條意見」。



台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑1日在例行記者會上公布官方調查民調，調查指出，88.9%台灣民眾反對解放軍機艦刻意逾越海峽中線，85.1%不認同大陸海警在金門附近海域進行「常態化執法巡查」；另有85.0%台灣民眾反對「一國兩制」的主張。

此外，84.6%的受訪者不認同北京各部門聯合發布的「懲治台獨22條意見」及實施國安法新規定等措施。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

梁文傑援引調查結果表示，有88.5%的台灣民眾主張「廣義維持現狀」，85.2%支持台灣未來由台灣人民決定。同時，72.5%和55.6%的受訪者認為北京官方對台灣政府和人民不友善。

梁文傑強調，台灣政府將堅持「中華民國憲政體制」維持現狀，並呼籲北京正視兩岸現實及台灣主流民意，透過善意堆疊促進兩岸良性互動，逐步建立和平穩定的兩岸關係。

此次調查由台灣政治大學選舉研究中心在7月26日至30日進行，針對20歲以上台灣民眾進行電話訪問，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差為±2.99%。