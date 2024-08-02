美學者警告：台灣若遭攻佔　或引發全球經濟災難與核擴散風險

兩位美國學者近日發表文章指出，中國大陸若以武力攻佔台灣，將可能引發全球半導體供應鏈的大規模中斷，進而造成嚴重的經濟衝擊，影響程度可能比二戰還要巨大。美國海軍戰爭學院教授艾立信（Andrew S. Erickson）和萊斯大學研究員柯林斯（Gabriel Collins）在文章中提到，這樣的行動將對美國和全球經濟造成毀滅性影響。



艾立信和柯林斯認為，習近平有強烈動機將台灣納入北京控制，這不僅是出於政治控制的需求，更是為了取得台灣的工業和技術基礎設施。如果台灣的半導體產業被中國大陸掌控，全球科技工業供應鏈將受到嚴重影響，並可能引發比COVID-19疫情期間更大的供應中斷。

文章強調，美國無法從這樣的情況中完全撤退，如果美國及其盟友的行動受到阻礙，將面臨更嚴峻的挑戰。學者警告，台灣半導體供應中斷將對醫學和材料科學等關鍵領域造成阻礙，而不合格的替代品將導致能源消耗增加和氣候影響加劇。

新冠疫情期間的晶片荒曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國等多國均正部署減少對台灣和南韓依賴。（Reuters）

文章進一步指出，北京對台灣的控制還將威脅敏感技術和信息的安全，削弱對中國軍事行動的監控，並可能影響韓國、日本和菲律賓的自主行動能力。這將質疑美國對其盟友的承諾，甚至可能促使這些國家考慮發展核武器以保持自主。

文章最後警示，如果印太同盟受到破壞，且全球大部分先進半導體生產遭摧毀或落入北京控制，美國可能在北京影響力和控制力漸強的世界中，成為四面楚歌的「堡壘」。這將為不安全局勢、經濟匱乏，甚至中美戰爭埋下伏筆。文章總結，如果中國大陸成功控制台灣，不僅不會結束中美競爭，反而可能加劇全球範圍內的軍事競爭，並導致核擴散的風險增加，加劇中國、俄羅斯和美國這3個全球核子超級大國間的競爭。