李洋第3局一句話　成「麟洋配」衛冕金牌關鍵｜巴黎奧運羽毛球

在巴黎奧運羽毛球男雙決賽，中華台北的「麟洋配」（李洋、王齊麟）成功衛冕金牌，以局數2：1擊敗國家隊的梁偉鏗、王昶。



王齊麟賽後接受採訪時提到，在第3局開打前，李洋嗆他：「是不是累了。」這才讓他再度繃緊神經，他也承認：「場邊球迷的加油聲真的很重要，幾乎就是我撐下去的動力。」



李洋與王齊麟創下歷史，成為史上首對衛冕的男雙組合。（Getty Images）

李洋／王齊麟。（路透社）

台媒中央社報道，李洋、王齊麟在首局先以21比17拿下，第2局比賽後段有些著急、導致失誤過多，以18比21落敗，第3局兩人調整節奏，終於以21比19拿下勝利。

2人賽後接受採訪，王齊麟透露，一進場看到滿場球迷真的很震驚，比賽還沒開打，2邊球迷就互相吶喊，「我還得提醒自己要保持專注，不要被加油聲影響了」。

李洋先開玩笑地說：「看到這個大場面，本來想搬椅子坐下來當吃瓜群眾。」後來他才正經表示，真的很開心，能在這個奧運賽場上獲得這麼多人支持和加油，這是完全沒想到過的事情。

李洋又表示，其實第2局有機會直接拿下來，但因為太想贏了所以打得有點急；第3局我跟自己說，這樣不行，只好轉念想一下接下來去旅行的事，才變得比較放鬆。

王齊麟提到，在第3局開打前，李洋嗆他：「是不是累了。」這才讓他再度繃緊神經，他也承認：「場邊球迷的加油聲真的很重要，幾乎就是我撐下去的動力」。