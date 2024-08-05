巴黎奧運｜台灣麟洋配拍檔6年創歷史　首對組合衛冕羽球男雙金牌

中華台北「麟洋配」於巴黎奧運羽毛球男雙衛冕金牌， 為奧運史上首對完成連霸的男雙組合。 李洋、王齊麟於2018年9月的婕斯盃 (Jeunesse Cup）首次搭檔， 於2021年東京奧運奪下金牌，亦是中華台北在奧運羽毛球賽事歷史首金。儘管兩人之後陷入長達兩年的低潮，但在巴黎奧運再創歴史。



李洋9月台北公開賽後退休

巴黎奧運羽毛球男雙決賽在香港時間周日（4日）晚上舉行，李洋、王齊麟以局數２：１，擊敗國家隊的梁偉鏗與王昶。由於李洋確定在今年9月的台北公開賽後退休，本屆是麟洋配最後一次出戰奧運。

在奧運羽球男雙史上，印尼與中國都曾締造兩連霸，但並非相同搭檔。在「麟洋配」衛冕之前，中國雙打名將傅海峰，是唯一連續兩屆奪金的男雙選手。

2021年，中華台北組合李洋及王齊麟歷史性贏得奧運男雙金牌。（路透社）

中學同學至2018年才搭檔

台媒ETtoday報道，李洋與王齊麟是中學同學，雖然相識多年，但至2018年9月才正式搭檔。他們很快就在2021年東京奧運迎來生涯巔峰，儘管賽前不被看好，但一路過關斬將贏得奧運金牌。

兩人勝出後在賽場躺在地上，擺出一正一反「聖筊」的動作慶祝， 今次亦擺出同類姿勢。王齊麟之後曾稱，他在東奧勝出後是想捶地板，懷疑李洋的姿勢旨在拉筋。李洋則稱，本身打算仰天長嘯。

圖為2024年8月4日，中華台北的李洋、王齊麟在羽毛球男雙決賽勝出後，被指再度擺出「聖筊」經典動作。（Reuters）

曾陷入長達兩年低潮

麟洋配聲名大噪後，不久便陷入長達兩年的低潮，一來由於成名後被對手仔細研究，二來兩人不幸輪流遭逢傷病。還好兩人生性樂觀，即使面對挑戰也能彼此安慰。

去年7月，麟洋配在日本公開賽封王，終於一洗頹風。兩人之後在杭州亞運打進4強，因為重感冒的關係，最終沒能爭金，僅收獲銅牌，李洋締造連續兩屆亞運都奪牌的紀錄。

至於今次奧運，麟洋配此前沒太多人看好能夠摘金，尤其兩人還被分在組內有3組世界前10的死亡D組，但最終仍克服艱巨考驗，並在決賽擊敗在世界排名第一的中國大陸組合，搭檔6年勇奪兩面奧運金牌，為台灣羽毛球寫下歷史。