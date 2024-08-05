奧運羽球男雙｜中華台北麟洋配衛冕金牌　央視轉播賽事僅40分鐘

巴黎奧運羽毛球男雙決賽，在香港時間8月4日晚上登場，由中華台北的「麟洋配」（李洋、王齊麟）成功衛冕金牌，以局數２：１擊敗中國國家隊的梁偉鏗、王昶。賽事舉行前，央視原定在體育頻道（CCTV-5）轉播，但疑因「敏感原因」取消，後來雖改列到奧林匹克頻道（CCTV-16）的節目表，但當晚延至第二局才切入轉播，全程僅播40分鐘。



央視是否轉播這場決賽備受關注，央視原本在CCTV-5的節目表中列出賽事，但後來突然取消，改為播放「錄像：體操男子吊環」，引起球迷不滿。至賽前幾個小時，央視突然在CCTV-16的節目表上增列此場比賽。

不過，在男雙決賽開打後，CCTV-16仍在轉播奧運網球男單決賽。節目表最初顯示羽毛球男雙決賽在10時10分播出，後來改為10時30分，之後再延至11時。

據指出，有大陸網民對於直播延後鼓譟，有人稱「感覺16套播不了，現在還在直播網球」、「到底播不播啊，開始了嗎」、「不播的，對面td（指台獨），第一局已經結束了」。

約於晚間11時03分，CCTV-16終於播出賽事，當時已打到第2局，梁偉鏗、王昶正以2分落後於「麟洋配」。央視球評不斷地喊「不到最後、不要放棄」、「我們也會一直相信梁偉鏗、王昶」。

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王齊麟、李洋最終成功衛冕金牌，以局數２：１擊敗對手。央視球評在賽事完結後即宣布「轉播到此告一段落」，於晚間11時43分結束轉播，沒有播出頒獎，全程僅40分鐘。

賽事結束後，「#王昶梁偉鏗決賽#」關鍵字衝上微博熱搜第一位，央視新聞官方帳號評論「摘得銀牌！很棒！」，大陸民眾也大多肯定王昶、梁偉鏗的表現，認為「這場壓力真的很大」、「不應該讓運動員承受這麼大的政治壓力」。