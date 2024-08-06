台陸委會主委：北京推反外力介入法孤立台灣　迫國際改變對台態度

台灣陸委會主委邱垂正8月6日出席「中國反分裂國家法與法律戰之影響」座談會，指責北京「5路並進」策略孤立台灣。



台灣遠景基金會與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於6日合辦了一場媒體座談會，討論「中國反分裂國家法與法律戰之影響」。台灣陸委會主委邱垂正在會中指出，中共透過「5路並進」策略矮化台灣主權，並制定相關法律阻撓國際友人支持台灣。他呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣主流民意，以善意互信促進雙方正向互動。

台陸委會主委邱垂正呼籲北京正視兩岸的現實及台灣民意，以務實態度與台灣政府進行對話。（陳鄭為／攝）

邱垂正指出，自賴清德上任以來，北京對台的文攻武嚇、經濟脅迫等複合性壓力不斷加劇。6月發布的「懲治台獨22條意見」更顯示中共對台法律戰的延續，主要以反獨促統為核心，透過單邊立法擴張法律勢力，以達成統一目標。

他詳細闡述了中共的法律戰策略，包括推動「併吞台灣的法律基礎」、長臂管轄威懾境外、推動台海內海化、曲解聯合國大會決議文矮化台灣，以及制定《反外力介入法》孤立台灣。邱垂正強調，中共這些行動嚴重侵害台灣的國際法地位及主權。

最後，邱垂正呼籲北京當局正視兩岸的現實及台灣民意，以務實態度與台灣政府進行對話，共同促進雙方關係的良性發展。他也期盼國際社會，特別是美國，繼續支持台灣，共同反對北京的法律戰。