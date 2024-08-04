台男辦「性愛挑戰賽」訛稱獎金高達近500萬　6女子被騙財騙色

台灣新北無業男子王駿宏去年（2023年）一人分飾多角，在交友軟件發起性愛挑戰賽，以最高獎金2000萬元（台幣，下同，2000萬元台幣約港幣486萬元）為餌，騙6名女子為他「口交」挑戰15分鐘內讓他「繳械」，失敗者須受罰跟他上床，事後被揭發他根本沒錢給獎，王男刑案被依詐欺等罪判刑共11年10月徒刑，其中1女提告求償，新北地院判王男須賠20萬2000元，可上訴。



台無業男在交友軟件發起性愛挑戰賽，以最高獎金2000萬元為餌，欺騙6名女子，失敗者須受罰跟他上床，事後被揭發他根本沒錢給獎。（Canva）

判決指出，未婚無業、家境貧寒的王男，前年（2022年）12月到去年6月間，突發奇想在交友軟件自稱主辦人「Mr.」等暱稱，隨機搭訕女網民鼓吹參加性愛挑戰賽，聲稱若能以口交方式讓「關主」在15分鐘內射精，可獲50萬元到360萬元獎金，但挑戰失敗，須跟「關主」做愛1次當懲罰。

5名成年女網友信以為真，依約跟「關主」碰面挑戰，卻不知主辦人「Mr.」與「關主」都是王男扮演，其中4人還支付2000元到1萬元報名費，5人都闖關失敗，4人真的獻身，1人吞精受罰。

其中1名被騙得最慘的女子，不但挑戰2次沒成功、各被王男睡1次外加罰款共14萬元，還「上訴」接受「Mr.」提出的新花樣，包括女上男下實戰15分鐘、背後式10分鐘，只要「關主」撐不過，就有600萬元獎金，但她2度嘗試還是輸了。

王男再提出新版魔鬼試煉，30天內實戰30次，成功達標最高獎金2000萬元，女方答應，再繳報名費共33萬餘元拼鬥，還聽信王男瞎掰移師日本挑戰，代付王男旅費6萬元，又花3萬餘元買1支iPhone 14 pro手機討好王男扮演的「關主」，赴日期間被王男嘿咻7次。

去年8月間，王男誘騙1名16歲少女參賽，允諾挑戰成功就給100萬元獎金，結果少女跟前面5位女子一樣破財失身，還遭王男傳訊息糾纏繼續發生性關係，否則要上網公佈私密，少女驚慌報警求助，王男才被檢警搜索查獲。

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王男到案被羈押至今，承認騙取報名費，但否認詐欺性服務或引誘少女從性交易，辯稱當事人認賭服輸，闖關失敗甘願受罰，這是遊戲規則，他還好幾次拒絕跟被害人上床。

被騙最慘的女子證稱，「Mr.」說「關主」有30人，有帥哥也有醜男，用抽的決定，很多「關主」禁慾1個月備戰，但她怎麼抽都是王男出現，她承認貪圖獎金，事發後被警方通知才曉得王男自導自演，且王男根本拿不出獎金，她覺得受騙。

法官查明王男沒錢負擔高額獎金，一人分飾二角更擺明詐騙報名費與性服務，6名被害人若知獎金是幌子，都不會跟王男口交或性交，但被害人均自願參加挑戰賽，不能因為事後得知被哄騙有獎金，就主張一開始被違反性自主意願。

一審認定王男不構成檢方起訴的強制性交罪嫌，將他對5名成年被害人的犯行，依詐欺取財、詐欺得利等罪各判刑8月到1年2月，對少女的犯行依引誘及以詐術使少年為有對價性交罪判刑1年6月，恐嚇危害安全罪判刑5月，合併應執行4年徒刑。

王男上訴二審辯稱有能力湊錢付獎金，法官不採信，批王男犯罪目的與手段惡劣，造成被害人心理創傷不輕，且毫無道歉與和解誠意，將他所犯7罪各加重1倍刑度，共11年10月徒刑，待判決定讞另定應執行刑，可上訴。其中1位被害人提告求償100萬餘元，新北院判王男須賠20萬2000元，可上訴。

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