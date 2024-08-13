台南惡火一家5口亡！鐵皮屋高溫變鐵棺材　最後時刻父母相擁孩子

台南市一處專營農業機械買賣的農機行13日（周二）凌晨發生大火，屋內一家3名大人、2名孩童受困3樓鐵皮屋，命喪火窟，其中最小的死者年紀僅有8歲。



消防員找到一家人時，發現遺體都燒炭化難以辨識，但明顯看得出來全家人抱在一起「爸媽相擁孩子」，畫面相當悽慘。



台南市一處專營農業機械買賣的農機行，屋內3名大人、2名孩童受困3樓鐵皮屋，命喪火窟。（中天新聞）

台媒報道指，死者為45歲屋主陳姓男子、38歲妻子、18歲長子、15歲次子、以及年僅8歲的小女兒。而火警發生當下，陳男的13歲大女兒因隨著舞團前往意大利演出而逃過一劫。

陳男的農機行專營農業機械買賣、維修等，13日凌晨發生大火。消防員獲報趕抵現場時，火勢、濃煙都相當大，且已經全面燃燒，陷入一片火海，立即射水全力搶救。

由於出入口遭雜物堵死，屋內也擺滿農機具，造成人員無法逃生，消防人員也無法即時入內搶救。

初步調查指，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，待消防員進入3樓時，5人均已明顯死亡。（中天新聞）

初步調查指，火警發生當下，陳男一家5人全都在屋內沒有逃出，且均往樓上逃生、受困在3樓鐵皮加蓋的曬衣間處等待救援，未料火勢過於猛烈，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，待消防員進入3樓時，5人均已明顯死亡，且鐵皮屋內還一度因溫度過高無法接近，消防員只能先行灑水降溫。