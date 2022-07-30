日本跨黨派議員訪台　石破茂：日本應為台灣有事制定政策應對

日本前防衛大臣石破茂表示，訪問台灣有助與台灣政軍各方交換意見，相信有助日本未來制定安保政策，認為日本應思考怎樣快速提升台日實質關係。



日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」，在7月27日訪台，於30日舉行記者會。訪團成員包括前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久等人。

石破茂在會上表示，他過去不清楚台灣軍事裝備、防衛與指揮體系的實際情況，這次訪台有機會與台灣政軍各方交換意見，把相關意見帶回日本後，相信有助未來制定安保政策。

圖為7月28日，日本跨黨派議員讓問台灣，與總統蔡英文會面。（AP）

石破茂表示，台灣不必擔憂前首相安倍晉三逝世後，日本友台勢力鬆動，因為友台已是日本跨黨派立場。他又表台日安全合作，不應停留「同理心」層次，需急切擬定具體政策、成為法律。

石破茂表示，因台日不像台美之間有「台灣關係法」， 所謂「台海有事，等於日本有事」說法雖已變成流行語，但怎樣才算「台灣有事」，需要詳細論述，該有正式法律條文以應對事態發生。

長島昭久則表示，他來台最印象深刻的是，兩岸軍事平衡差距愈來愈大，但台灣人很冷靜，擬定各種戰略嚇阻來自中國大陸的威脅。而俄烏戰爭後歐洲許多國家正加緊強化對台關係，他認為日本應思考怎樣快速提升台日實質關係。