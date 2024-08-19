被爆涉婚外情始亂終棄多張親密照流出　台交通部長李孟諺道歉請辭

台灣PTT論壇有網友今日（19日）爆料，指一名張姓女子與台灣現任交通部長李孟諺有一段長達10年的地下情，同時也貼出多張兩人親密合照，並指最終李孟諺始亂終棄。



李孟諺對此回應稱，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，同時已於今日下午向台灣的總統賴清德及行政院院長卓榮泰口頭請辭。卓榮泰已予以准辭。



台灣PTT論壇有網友貼出一則「爆卦」，指一名張姓女子與李孟諺有地下情，同時也貼出多張兩人親密合照（PTT）

台灣PTT論壇有網友貼出一則「爆卦」，指一名張姓女子與李孟諺有地下情，同時也貼出多張兩人親密合照（PTT）

PTT論壇該則帖文指出，張姓女子早在李孟諺執掌台南水利局時就和他在一起，但張女「還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮」。

帖文指，不料雙方關係卻在李孟諺升官到交通部長後變了調，「李之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照」，但李孟諺在榮升要職後，過往誓言逐漸丟棄，最終始亂終棄。

李孟諺今日表示，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。同時，他已於今日下午向賴清德及卓榮泰口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。