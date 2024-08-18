中國海事局：台灣海峽巡航執法行動完成 增強管控及救援能力
撰文：林芷瑩
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8月17日至18日，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局開展台灣海峽海上巡航執法行動，包括在台灣海峽相關水域巡航，對商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區等多個水域開展巡查，歷時30.5小時，巡航總里程413海里。
中國海事局介紹，台灣海峽是中國沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是交通運輸部劃定的水上交通安全監管「六區一線」重點區域之一。尤其是自8月16日東南沿海開漁後，大量漁業船舶到台灣海峽生產作業，商漁船碰撞事故風險加大。
8月17日至18日，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局開展2024年台灣海峽海上巡航執法行動，增強對台灣海峽海上交通管控和應急救援能力，切實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。
本次行動由「海巡06」「海巡0802」「東海救115」三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時30.5小時，巡航總里程413海里，主要任務包括開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查，查處各類海上交通違法違章行為，維護通航秩序。
同時，巡查台灣海峽中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼信息，測試陸海通信傳輸能力，維護水上無線電通信秩序。
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