美民主黨綱首納對台六項保證　台外交部：台海和平已成國際共識

美國民主黨19日在芝加哥召開全國代表大會，通過2024年版黨綱，首次將對台灣的六項保證納入其中，這一舉措被視為民主黨對台政策的重要聲明。根據美國已故前總統里根於1982年向台灣提出的六項保證，美國承諾不會設定停止對台軍售日期、不會在軍售前與中國協商、不會在台北與北京之間進行調解、未同意修訂台灣關係法、未改變關於台灣主權的立場以及不會對台灣施壓，要求其與中國進行談判。



這一黨綱的通過，不僅重申了美國的一中政策，也強調堅定維護台海和平與穩定的承諾。對此，台灣外交部表示誠摯感謝，並指出這一舉動顯示了美國對台海局勢的重視，更加強了國際社會對維護台海和平穩定的共識。

美國民主黨全國大會8月19日開鑼，出戰今屆大選的副總統賀錦麗在開場發表講話。（Reuters）

台灣外交部透過新聞稿指出，這是美國民主黨黨綱首次明確提及「六項保證」，並重申維持台海和平與穩定的重要性，顯示出強勁的友台立場。台外交部強調，台灣與美國各界長期保持著深厚的友好關係，並將在此基礎上，持續與美國民主、共和兩黨及各界友人密切合作，進一步深化台美全球夥伴關係。

此外，台灣外交部也指出，台海和平穩定已不僅僅是美國支持的政策，更逐漸成為國際社會的共識。這一黨綱的通過，無疑對於穩定台海局勢具有積極意義，並顯示出美國對於阻止中國脅迫其鄰國的堅定立場。