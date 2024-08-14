美國前國防官員促增軍艦穿越台海　回應解放軍演逐步擴大

隨著解放軍持續擴大在台灣海峽及周邊海域的軍事演習範圍，前美國國防部官員包士可（Joseph Bosco）呼籲，美國應逐步增加通過台海的軍艦數量，以展現對中國的威懾力。包士可強調，美國應拋棄現行的戰略模糊政策，轉而採取更為清晰的立場，這對於即將到來的美國總統大選至關重要。



包士可在「國會山莊報」（The Hill）撰文指出，西方未能有效阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，以及後來無法支持烏克蘭取勝，是對即將到來的兩岸衝突最重要的相關教訓，而類似的情況正在台海危機中逐漸形成。他認為，美國應該從現在起就加強在台海的軍事存在，避免兩岸衝突進一步升級。

美軍近來不斷在台海周邊向中國發出強烈信號。（美國海軍官網）

包士可指出，歷史教訓不可忽視。他將俄羅斯總統蒲亭無視1994年布達佩斯備忘錄的行徑，與納粹德國在1938年慕尼黑協定後的侵略行為相提並論，認為「習近平對台灣的統一主張與當年希特勒對捷克斯洛伐克的行為如出一轍」。

拜登政府目前在對華政策上仍處於關鍵階段。包士可認為，美國總統拜登多次提及出兵保衛台灣，顯示了他對戰略模糊政策的懷疑。然而，拜登的臨時發言是否能轉化為具體政策，仍有待觀察。包士可呼籲拜登政府在剩下的任期內，推動政策朝更為明確的方向發展，以應對中國在印太地區的挑釁行為。