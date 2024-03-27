「別去香港」渲染23條恐懼　民進黨忘了台灣有《反滲透法》？

香港《基本法》23條立法「維護國家安全條例」於3月23日生效，台灣「國安局長」蔡明彥日前示警台灣人赴港旅遊風險增加，而台交通部長王國材更在22日表示，如果曾有批評中國大陸等行為的民眾，便「不要去香港了」。儘管王國材事後澄清，「是建議不要去，不是說所有人不要去」，但早已引起台灣觀光業者高度不滿，交通部作為觀光旅遊業的主管機關，竟直接要台人不要去香港，「實在不妥」。



無論是蔡明彥還是王國材，他們藉由香港《基本法》23條立法作為箭靶，聲稱赴港旅遊風險增加，暗指台人到港可能會被「莫須有」的罪名給逮捕，其實這些說法的背後，還是在渲染老掉牙的「中國威脅論」。自2019年香港「反修例」風波開始，到2020年港區國安法落地，再到2024年《基本法》23條立法，「不要去香港，可能會被隨意抓起來」的傳言，早就透過綠營各種傳聲筒，一波又一波在台灣大街小巷傳播開來。

問題在於，民進黨政府整天喊着要中共不要介入台灣事務，大選階段還空想發明出了「中共介選」的說詞，且認定兩岸關係是「一邊一國」，那麼台灣的執政者又憑什麼介入香港事務呢？更何況民進黨成日自詡台灣的「法治」程度之高，不齒與「沒有法治」的「中國」走在一起，那麼「中國香港」《基本法》23條的立法程序拖了20多年才落實，如今立法成功，民進黨不是應該祝賀香港的「法治」往前進了一大步才對嗎？

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

說到底，民進黨政府所言所行，不過就是不斷給台灣民眾注入恐懼中國，進而抗拒中國的思想晶片，從而對大陸、香港、澳門等地方及其人民，產生拒而遠之的心理，藉此塑造台灣人不當中國人的集體氛圍與認知。這套操作手法，與戒嚴時期的國民黨政府可說是如出一轍，當時國民黨政府教育台灣人「小心匪諜就在你身邊」、禁止去「匪區」等等，其實就是利用「反共」政策製造台灣與大陸的敵視和仇恨，如今民進黨只是把「反共」上綱到「反中」的層次罷了。

民進黨官員們警告台灣人「不要去香港」，最後恐怕只會淪為笑話一樁。港區國安法生效之後，有台灣人因為「批評大陸」而進入香港被抓捕的案例嗎？此外，疫情解封之後，香港成為眾多台灣人出境旅遊的首選，一眾台灣YouTuber也以香港作為「大病初癒」之後賺取影片流量的介紹對象。換言之，台灣民眾本身就對香港有親近感，喜歡到香港觀光旅遊，民進黨政府想以政治因素與意識形態拿香港當祭旗，其結果可能會適得其反。

況且民進黨政府是不是忘了自己在2019年年底強行通過的《反滲透法》，用各種籠統的情境界定「境外敵對勢力」對台灣的「滲透」行為，給了民進黨極大的選舉利益，得以巧立名目宣稱「紅色滲透」。2024台灣大選期間，有多少基層里長和團體，只是因為赴陸交流或旅遊，回台後就被指控違反《反滲透法》而遭到調查。台灣人們根本不需要因為「批評大陸」而到香港被抓起來，光是在台灣就可能莫名其妙變成中共的「在地協力者」，陷入「綠色恐怖」無所不在、構陷入罪的危機之中。

2019年11月「王立強（圖）案」發生後，台灣方面限制港商向心夫婦出境長達近四年之久。（影片截圖）

再說，「向心夫婦事件」才歷歷在目。2020台灣大選前夕，爆出「王立強共諜案」，王立強指控國民黨候選人韓國瑜受到北京控制，對台灣政壇和選情投下震撼彈。並因王立強的說詞，導致香港籍商人向心夫婦在台遭到調查局偵訊，台北地檢署並依《國家安全法》限制兩人出境。直到2023年澳洲方面裁定王立強犯下嚴重欺詐罪，台灣檢調單位也經過將近四年時間的調查，查無任何證據支持王立強所聲稱的「在台間諜網絡」，而王立強先前所指控向心等人是中共間諜一事，亦不起訴確定。

換句話說，按照民進黨官員對香港23條立法的「示警」與「疑慮」，同樣的邏輯完全可以用在台灣自己身上。不只台灣人可能因為赴陸交流旅遊而遭到調查，連香港人入境台灣也會被境管長達將近四年，如果港府官員也警告港人「別去台灣」，民進黨政府將作何感想呢？渲染恐懼只會造成人民之間不必要的誤解和敵意，安不安全、危不危險、要不要去，還是讓民眾腳踏實地、眼見為憑之後再下定論吧。