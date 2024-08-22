台中校駕軍用直升機叛逃大陸　8人涉諜案獲刑最重13年

台灣高院周四（22日）審結一宗間諜案，航特部中校謝孟書被教唆駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，軍人陸駿方則拍攝心戰影片，表明願意向北京投降，謝男等人最重被判13年，可上訴。



判決指，退役男子陳裕炘（另行通緝）因案逃亡大陸地區，為取得台灣軍事情報而接觸時任少校教官蕭翔云，並以支付工作費為對價，要求引介現役軍人為大陸地區發展組織。2021年8、9月間，蕭男應允之，陸續吸收退役軍人謝秉成及現役康奕彬、何信儒加入中共工作組織。除將軍事機密交付陳男外，蕭男並將康、何提供的部分軍事機密交付陳男，並收受賄賂共計62萬元新台幣（約15萬港元），另交付賄賂予康、何各70萬元新台幣（約17萬港元）及60萬元新台幣（約14.6萬港元）。

謝秉成經蕭翔云介紹與陳男接觸後，於2022年底至23年3月間，陸續吸收中校謝孟書及洪睿洋、陸駿方加入中共工作組織，並將洪睿洋、謝孟書提供的部分軍事機密或公務上應秘密文書交付陳男，及向陸男收集公務上應秘密文書。他後來教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，並交付賄賂予洪睿洋44.6萬元新台幣（約10.8萬港元）、謝孟書55.6萬元新台幣（約13.5萬港元）及泰銖4萬元（約9079港元）、陸駿方1萬元新台幣（約2438港元）。

判決指，謝孟書研擬計劃，為陰謀投敵行為，陸駿方另依謝秉成的指示，拍攝心戰影片，敘述服役單位、職稱等，表願意投降中共解放軍之旨。2023年5月20日，劉立齊利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。

最終，蕭翔云犯貪污治罪條例收受賄賂罪，獲判刑9年；犯陸海空軍刑法的交付關於中華民國軍事上應秘密文書罪共2罪，各判刑5年6月，應執行有期徒刑13年。謝秉成犯為大陸地區發展組織罪，獲判刑6年；又犯貪污治罪條例交付賄賂罪共3罪，分別判刑2年4月、3年、10月，應執行有期徒刑8年。康奕彬等人犯俊貪污治罪條例收受賄賂罪部分，其中康奕彬獲判刑7年2月、何信儒7年4月、洪睿洋7年、謝孟書9年、陸駿方5年6月；劉立齊犯陸海空軍刑法的刺探軍事機密罪，判刑1年半，上述被告依法被宣告褫奪公權及犯罪所得追繳沒收。