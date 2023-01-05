台軍再爆間諜案：前退役上校刺探軍情　前、現役軍官4人羈押獲准

台灣軍方昨（4）日傳出大型間諜案。高雄高雄檢察分署接獲線報指出，空軍一名劉姓前上校，退役後到大陸經商期間疑似被吸收，返台後祕密聯繫海、空軍6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，台灣檢方3日突襲發動搜索，帶回劉姓前上校等7人到案偵辦，經複訊後，檢方向法院聲請劉姓前上校等4人羈押獲准，另外3名現役軍官則分別以新台幣10萬至20萬元（約合2.5萬至5.1萬港元）交保。



據了解，劉姓上校曾在空軍服役多年，2013年退役後前往中國大陸經商，頻繁往返兩岸，期間遭大陸情治單位吸收，返台後利用原先在部隊中的人脈，協助大陸刺探台灣軍情機密，接觸的現役軍官多為海、空軍。

台灣調查局國安站經長期布線，3日報請高雄高分檢指揮偵辦，檢調突襲劉姓前上校和6名軍官的辦公處所、公司等地，並帶回7人偵訊，檢方發現，劉姓前中校接觸過的孫姓中校、龔姓少校及另名劉姓少校等3名現役軍官，3人都已將相關軍情機密透過劉交付給大陸對口，台檢方以有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

此外，還有鄧姓、林姓和劉姓等現役少校等3人則因為還在進行刺探中就被查獲，因此被以新台幣10萬至20萬元交保，全案不排除有更多軍官涉案，台灣檢方正擴大偵辦中。