林郁婷代言衛生巾無懼性別爭議　高喊：我不是女生，甚麼是女生？

台灣拳后林郁婷無畏性別風波，在巴黎奧運57公斤級摘下台灣史上首面拳擊奧運金牌，她8月22日更宣布擔任衛生巾（台稱衛生棉）品牌代言人，更在形象廣告中大喊「我不是女生，什麼是女生」，林郁婷透露，賽前早就約定合作，賽後才完成合作，「不管有沒有奪牌，合作都是事在必行」。



據台媒報道，林郁婷認為，在形象廣告中的口號「女生，不為誰的想像而生」完美詮釋了她的個人寫照，粉碎了這段時間的性別質疑。



台灣拳后林郁婷無畏性別風波，在巴黎奧運57公斤級摘下台灣史上首面拳擊奧運金牌，她8月22日更宣布擔任衛生巾（台稱衛生棉）品牌代言人。（影片截圖）

台灣拳后林郁婷無畏性別風波，在巴黎奧運57公斤級摘下台灣史上首面拳擊奧運金牌，她8月22日更宣布擔任衛生巾（台稱衛生棉）品牌代言人。（影片截圖）

林郁婷與教練曾自強都出席衛生棉的廣告活動。林郁婷表示，小時候訓練到現在，大多數選手都來自比較不富裕的家庭，沒辦法好好自理，更別說專心練拳，也感謝品牌長期贊助鶯歌拳擊隊，給隊員很大溫暖。

她感性透露，這個商業合作其實早在賽前就討論好，但賽前比較忙，所以賽後才完成合作，剛好有這樣的機會一起讓大家看到。

林郁婷也談到，奪金後知名度大升，自己感覺有點不太敢出門，因為大家看到她就湧上來拍照，但有時還有行程要訓練，怕耽誤到時間，也希望透過奪金得到的關注度、流量，可以轉換到公益方面，幫助在黑暗中的人送一些溫暖。

另外她也希望，大眾不只要認識林郁婷，也能認識拳擊運動、發現拳擊的美好。

台灣拳后林郁婷無畏性別風波，在巴黎奧運57公斤級摘下台灣史上首面拳擊奧運金牌，她8月22日更宣布擔任衛生巾（台稱衛生棉）品牌代言人。（影片截圖）

台灣拳后林郁婷無畏性別風波，在巴黎奧運57公斤級摘下台灣史上首面拳擊奧運金牌，她8月22日更宣布擔任衛生巾（台稱衛生棉）品牌代言人。（影片截圖）

據此前報道，2023年3月的世界錦標賽上，阿爾巴尼亞女選手卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷均遭國際拳擊協會（IBA）取消資格，理由是「不符合參加女子比賽的標準」，即未能通過性別測試，此讓卡莉芙與林郁婷今年獲准參加巴黎奧運後，引起眾人質疑為何兩人又能夠參賽。

國際拳擊協會主席2023年曾向俄媒稱，運動員的DNA有XY染色體，所以把她們排除在比賽外，但協會一直未有詳細說明拳手接受何種測試，甚至也沒有讓她們接受睪固酮素檢查（睪固酮是男性和女性都會產生的性激素，但男性的睪固酮水平明顯高得多，大約是女性的20倍），僅稱是「一項單獨且公認的測試」，且結果保密，此遭外界詬病。

值得一提的是，無懼外界的質疑，阿爾巴尼亞女選手卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷皆在巴黎奧運斬獲金牌。

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