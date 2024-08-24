淩晨飲酒後請代駕卻竟請來「醉駕」　車主心有餘悸：幸虧遇到交警

周四（22日）淩晨，湖北武漢一男子從酒店喝完酒後打算請代駕，這時一位穿著代駕工裝、騎著折疊自行車的男子主動請纓，並出示工作證。男子於是上車，結果半路上遇到交警盤查，始得知該名代駕司機也是醉駕，令他慨嘆：「幸虧遇到交警了！」



當日，男子跟朋友聚會時喝了不少酒，從酒店出來準備叫代駕回家。這時，上述司機毛遂自薦，想接下這單生意。眼見對方穿著代駕工裝，也持有相關證件，男子沒多想，放心把車交給他，自己則在後排座位上睡覺。

之後，車輛行駛路上遇到交警盤查，這時代駕司機竟下車逃跑。警員透露，當時對方匆忙打開後備箱取回自己的折疊自行車，準備逃跑，於是立刻趕過去將他控制住。結果，經呼氣式酒精檢測，該男子體內酒精含量為91mg/100ml，涉嫌醉酒後駕駛機動車。幾小時後，血檢結果最終確認男子屬於醉酒後駕駛機動車。

代駕接受呼氣式酒精檢測。（極目新聞）

男子體內酒精含量為91mg/100ml，涉嫌醉酒後駕駛機動車。（極目新聞）

對於這樣的結果，車主完全沒有想到，面對交警的詢問一臉無奈：「我也喝多了，沒注意到他一身酒氣。」他想想都後怕：「幸虧遇到交警了！」

最終，該代駕司機將面臨最高6個月拘役、吊銷駕照且5年內不得申領，並處罰金的嚴厲處罰，同時也失去了代駕工作。