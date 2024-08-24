台學生登山遭虎頭蜂群圍攻　41歲導遊為保護學生全身50處螫傷死亡

據台媒報道，8月22日，台灣屏東學生登山團在台東浸水營古道遭虎頭蜂群攻擊，41歲姓洪導遊指揮學生疏散並揮趕，導致群蜂圍攻，他背部有逾50處螫傷，病情惡化延，8月23日凌晨不治。



據台媒報道，該登山團22日在距離台東縣大武鄉加羅板部落出口約2.5公里處遭虎頭蜂攻擊，16歲男高中生和19歲女大生及41歲洪姓導遊遭螫傷，兩個學生傷勢輕微自行下山，導遊則在地上遭群蜂攻擊，團員無法接近，通報台東縣消防局救援。

洪姓領隊昨晚被消防人員發現時，全身都是蜂螫傷口，當時意識清楚，但今天凌晨在醫院死亡。（翻攝自由時報）

台東縣消防局人員晚上7時抵達現場，導遊背部嚴重遭蜂螫，無法移動，人員即時為他注射3支強心劑後，於晚上10時以擔架運他落山，當時導遊意識清醒但血氧偏低，未料半小時後病情惡化，陷入昏迷，經搶救至今晨2時許宣告不治。

蜜蜂9月最易被激怒 民眾爬山需特別注意

據《世界新聞網》採訪台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，過去統計蜂螫相關通報，9月為高峰、7月次之，接著是8至10月，這個時節蜂群為準備過冬，開始築巢、儲存食物，比較容易被激怒，民眾如這個時節從事爬山等活動要特別注意。

洪姓領隊昨晚被消防人員發現時，全身都是蜂螫傷口，當時意識清楚，但今天凌晨在醫院死亡。（翻攝自由時報）

楊振昌表示，蜂螫恐引起全身毒性反應，如過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、肺水腫等，20至25隻虎頭蜂，或350隻以上蜜蜂，就要小心全身性的毒性，若被虎頭蜂螫傷數超過20處，可能產生嚴重中毒症狀甚至死亡；產生嚴重中毒症狀者透過血漿交換術，可能有助於增加存活率。

楊振昌稱，登山或從事野外活動，要注意附近有沒有蜜蜂或虎頭蜂，建議不要噴香水或穿著鮮豔，食物的味道也要盡可能避免引來蜂群，如果附近有蜂隻就要快速離開，但要避免動作過大，否則容易被認為要攻擊。