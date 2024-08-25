在台港女伴遊遭性侵　哭喊好痛被逞慾　港男賠25萬求緩刑判決曝光

台媒25日報道，香港一名林姓男子去年赴台灣旅遊，期間認識了同為港籍、移居台灣的小琪（化名），結伴同遊時性侵對方，賠償了101萬元新台幣（折合約25.7萬港元）達成和解後，二審判監3年2月。



報道引述判決書內容指，林男去年8月間赴台旅遊，期間聯繫了先前在課堂上認識的小琪，邀請對方擔任導遊，帶他遊覽台灣。小琪受到邀請以後，基於同鄉的情誼、信賴關係，也欣然答應了邀請。

怎料在酒店住宿過程期間，林男心生歹念，以體型、力氣上的優勢，無視對方哭喊「不要」、「不行」、「不好」及「好痛」，強制侵犯小琪逞慾。

小琪遭到性侵以後，被診斷出急性壓力症，有重度焦慮、抑鬱的情況，已顯著影響日常生活、工作的能力，至今仍需要到精神科接受治療。

林男犯案後被捕，在案件調查的過程中，已與小琪達成和解，陸續賠償了101萬元，並且取得小琪的原諒。

案件經屏東地院審理後，依妨害性自主罪嫌判監2年，但檢方認為刑罰太輕、林男主張判決太重均提出上訴。

判監3年2月

二審時，林男主張已坦承犯行，並以101萬元與對方和解，希望法官能宣告緩刑，但台灣高等法院高雄分院認為其犯案情節無法引起一般同情，改依強制性交罪嫌重判3年2個月，全案可上訴。

台媒報道又指，林男捲入案件後一直被收押，沒有辦法回香港。