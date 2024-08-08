花蓮一名護士小花（化名）竟性侵12歲的小兒子，她趁兒子睡前闖入房間，強行伸手進入褲子內撫摸他的生殖器、摳肛門，還要他聞「小屁股的肛門味」，完全不顧兒子反抗，事後兒子受不了向學校老師哭訴，全案才曝光。



花蓮地院審理後，依對未滿14歲之男子犯強制性交罪，判小花有期徒刑8年，可上訴。

台護士媽媽性侵12歲細仔 指插肛門還逼「聞味」 大仔喝止仍繼續（01製圖）

大兒子欲救弟弟 禽獸媽媽竟這樣回他（點圖放大看案情細節）：

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判決指出，小花和丈夫婚後育有2名兒子，就讀高一的大兒子和小六的小兒子2人睡在同一間房間。

某日晚間小花突然闖進兒子房間，一進門就躺在小兒子身邊，將手伸進他的內褲裡面撫摸生殖器。

小兒子被嚇醒後，小花竟變本加厲，伸手摳他的肛門，還要小兒子聞，「來，小屁股的肛門味」，當下小兒子就拒絕媽媽，並試圖轉身反抗，就連一旁的大兒子也被吵醒，出聲阻止媽媽，但小花不僅沒停手，還說「你是我生的小孩，為什麼不能這樣子」。

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隔天，小兒子因遭侵犯心情低落，經學校老師詢問後，他才說出遭媽媽觸摸他身體私密部位，老師驚覺事態嚴重，立即通報學校，全案才曝光。

小花則辯稱，她只是進房間跟兒子說晚安，親親抱抱完他之後就走了，並沒有侵犯兒子身體私密部位，並強調自己是護士有潔癖，「怎麼可能沒有戴手套就把手伸進去他的肛門」。

大兒子出庭證稱，親眼看見媽媽進入房間，到弟弟床上抱他，並以手摸弟弟的生殖器、屁股，弟弟見狀要求媽媽停止，他也出言阻止媽媽，但媽媽不聽勸仍繼續為之，之後媽媽撫摸完弟弟後即離開房間。

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法官審理認為，小花與小兒子為母子關係，竟為滿足一己之私慾，對兒子為強制性交犯行，破壞兒子對親人間的信賴，並戕害其人格健全發展，且犯後始終否認犯行。

審酌小兒子警詢時表示，希望母親去做一些治療，不想追究她的責任，以對未滿14歲之男子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

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