台灣中度身心障礙女子雙腿骨折成淫狼獵物　遭帶回家2天強姦4次

台灣南投縣莊姓男子在前年間透過交友軟件，認識雙腿骨折的女網友。



莊男將女網友載往租屋處後，利用女子雙腿骨折行動不便，在短短2天內性侵4次，女子趁莊男外出上班時，才打手機向友人求助。

更一審撤銷原審認定，改依對身體障礙女子犯強制性交罪，而非原審認定的強制性交罪，一共4罪，每罪量刑從3年4月提高到7年2月，未定應執行刑。

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判決指出，南投縣莊姓男子從事服務業，前年7月3日晚間，透過交友軟件「檸檬」，認識領有中度身心障礙手冊、雙腳進行過骨折手術、行動不便的女網友，莊男在隔天凌晨零時許，開車前往基隆市女子住處載女子，回到其南投縣的租屋處。

莊男在同年7月4日上午，抵達南投縣住處後，利用女子雙腳骨折、行動不便無力反抗的弱點，徒手脫去女子褲子後欲性侵，當時女子反抗「我不要」、「你很煩」，但莊男仍違反女子意願性侵。

莊男在上午性侵得逞後，陸續在4日下午、晚上，又用相同方式性侵女子，隔天上午出門上班前，再次性侵女子，一共性侵女子4次，女子是趁莊男出門上班後，打電話向朋友求助才脫困。

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南投地院原認定莊男涉犯強制性交罪，一共4次犯行，每次犯行都判刑3年4月。

不過全案發回台中高分院更一審後，更一審認定，莊男明知女子身體有殘疾，仍利用女子的身體狀況性侵，構成刑法第222條第1項第3款的對身體障礙之人強制性交罪，而非原審認定的刑法第221條第1項的強制性交罪。

更一審認定原審認定有所違誤，因此撤銷原判刑，改判4次犯行，每次7年2月徒刑，不過因此案尚未定讞，認為在全案確定後，再由檢方向法院聲請定執行刑為適當，因此更一審未定應執行刑，仍可上訴。

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