王以太「中國台北」宣傳激怒台灣　內地饒舌歌手台北演唱會受阻

內地知名饒舌歌手王以太原定於9月14日在台北舉行「Love Me Later」演唱會，儘管門票早已銷售一空，卻因宣傳材料中出現「中國台北」字樣，遭到台灣陸委會及相關機關認定違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，目前已依法不予入境許可，這場備受期待的演唱會恐將面臨取消並需辦理退票。



王以太的宣傳照後方擺著「下一站：中國台北」站牌。（小紅書）

王以太的台北演唱會原計劃於9月14日晚間19:30在台北信義劇場Legacy Max舉行，售票網站顯示新台幣2900元的VIP前區票與2300元的GA票早已售罄。然而，當王以太的一張宣傳照片在網上流傳時，隨即引發軒然大波。該照片顯示「下一站：中國台北」的站牌背景，這一宣傳方式被許多人認為有矮化台灣地位之嫌。

據悉，王以太的主辦單位甚至在未經主管機關審核批准的情況下提前開始售票，這一違規行為令問題更為複雜。如今，票雖已售完，但入境申請未獲批准，演唱會面臨取消可能，讓眾多粉絲失望不已。

王以太演唱會的門票已經售完。（翻攝KKTIX）

台灣陸委會8月25日下午向媒體證實，確認該名大陸籍歌手的宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」的相關規定，經過跨部會聯審討論後，依法決定不予許可王以太入境。台灣陸委會強調，台灣官方對於中國大陸藝人的來台表演與文化交流持開放態度，但必須在尊重對等尊嚴的基礎上進行，任何涉及貶低台灣主權地位的行為都不可接受。

王以太是來自成都集團CDC的饒舌歌手，自2018年參加《中國新說唱》節目並進入前六強後，一舉成名。他之後參加了《我是唱作人》、《我們的樂隊》、《中國說唱巔峰對決》等多檔節目，憑藉其獨特的風格與才華，迅速在華語樂壇站穩腳跟。目前，王以太的巡迴演唱會在中國各地都備受歡迎，深圳、長沙、鄭州等地的門票均迅速售罄。