稱遭政治迫害　陸女一家三口桃園機場跳機求庇護　台官方安排出境

據台灣中央社報道，周二（20日），來自中國大陸的鄧姓女子一家三田趁在台灣桃園國際機場轉機期間跳機，尋求政治庇護。鄧女在社交平台表示，她們一家是受到了大陸當局的迫害，實在走投無路。對此，台灣移民署的國境事務大隊周四（22日）表示，鄧女等3人未具有效簽證無法前往西方國家，最後依法及三人意願安排至安全第三國。



署名為「鄧麗婷是茉露」的網民周二在X平台上發文指出，她一家三口因遭到大陸當局迫害，從大陸逃到泰國後，再逃到新加坡，但都沒申請到難民或政治庇護。她們當日在桃園國際機場跳機，雖知台灣沒有難民法，但真的已走投無路。

周四，她再發文表示，選擇在台灣跳機前，她們確實申請了加拿大的政治庇護，但前線衛士（人權組織）那邊至少需要6個月才能有點眉目，1年才能通過也是很正常的。報道指，事主所持護照內姓名正是鄧麗婷，其為中國籍。而據「鄧麗婷是茉露」帳號的自我介紹，其為青年作家、視頻播主、人權捍衛者，已在美國出版批判中國的小說《失魂世界》。

鄧麗婷尋求政治庇護。（X@鄧麗婷是茉露）

鄧麗婷在美國出版批判中國的小說《失魂世界》。（X@鄧麗婷是茉露）

鄧麗婷管理的多個帳號皆被封殺。（X@鄧麗婷是茉露）

對於事件，移民署國境事務大隊表示，鄧女等三人為抵台轉機旅客，轉機期間提出前往西方國家的訴求，並洽詢台灣庇護相關法規及可能性。但因未具備前往西方國家簽證，所以無法前往。鄧女等人知悉台灣目前法令規範後，國境事務大隊依當事人意願及法例規定，安排他們前往安全第三國，並指此案未違反《難民地位公約》的「不推回原則」。當局又表示，陸委會已說明，官方立場不鼓勵採非法方式入境，類案都依既有模式處理。

今次非孤例，去年9月，大陸異議人士陳思明也曾從泰國搭機抵台後滯留桃園機場，並公開表達希望前往美加尋求政治庇護。由於抵台前已與加拿大接洽，經聯繫確認相關程序確實進行中，當局基於人道救援給予協助，陳最終抵達加拿大溫哥華順利取得政治庇護。

今年1月30日，大陸人田永德及韋亞妮母子共三人自吉隆坡抵台轉機時亦試圖跳機尋求庇護，但因未依規定且不具備入境有效簽證或許可，當局依法在2月1日將其送回吉隆坡。