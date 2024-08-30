《黑神話：悟空》爆紅！台陸委會副主委也喊「想去買來玩」

取材自西遊記的中國首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」8月20日全球同步發售後，造成轟動，銷量上看2,000萬份。但台灣遊戲平台PSN未開賣，外傳是政治因素影響，台灣數發部日前表示，純粹是程序問題，數發部強調，送件資料若完整，一個月內就可上市。



台灣陸委會副主委梁文傑則在29日指出，只要通過程序陸委會沒有意見，他更透露自己是PS遊戲愛好者，「我個人會想去買來玩一玩」。



台灣陸委會副主委梁文傑。（陳鄭為攝）

梁文傑強調，遊戲是不是上架，只要通過程序，陸委會並沒有什麼特別的意見，但他透露，「我個人可能會想去買來玩一玩，因為我個人是PS的愛好者」。

「黑神話：悟空」台灣代理商「泰坦育樂」表示，與大陸遊戲開發商「遊戲科學」還在討論，尚未簽署合約，若確定由該公司代理，會在最快時間內送件。

《黑神話：悟空》正式面世，立即掀起一股遊玩熱潮。（圖片來源：視覺中國）

據台灣數位發展部日前公布的統計，迄今已有242款大陸遊戲過審引進台灣；此外台灣遊戲廠商也持續透過IP授權等方式進入大陸市場。

據此前報道，《黑神話：悟空》的熱度一路狂飆。據全球遊戲評分網站Metacritic統計，截至8月19日，54家全球媒體平均給出了82分的評價，其中權威評分機構IGN中國、IGN Brasil、GameBlast、GamingBolt等7家媒體更是給出10分的滿分。

夏立言見宋濤再提九二共識 陸委會：感到遺憾

另一方面，國民黨副主席夏立言近日與中共國台辦主任宋濤會面時提到，九二共識當年由中華民國政府提出，被大陸接受，成兩岸行之有效的共同政治基礎。

陸委會29日深夜以書面回應表示，該說法罔顧事實，竄改歷史，令台灣民眾感到不安與遺憾，並認為國民黨作為台灣主要政黨之一，完全無視台灣社會對中共當局政治主張行徑充滿高度疑慮，還呼應自願作為對岸統戰平台，令人遺憾。陸委會再次呼籲對岸尊重台灣民意，切勿利用交流活動進行政治操作，方有助於未來兩岸良性健康互動。

國民黨則在30日表示，夏立言的敘事，不但遵照歷史事實，且符合中華民國憲法及其增修條文的精神，而陸委會的說法，不僅偏離事實、更試圖顛倒是非，令人失望。