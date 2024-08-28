《黑神話：悟空》意義何在？ 中國在精神世界發起反攻的第一槍
本文轉載自中國自媒體人盧克文的微信公衆號「盧克文工作室」。
我十歲前在邵陽新邵縣農村度過的，十歲後我爸跟親兄弟火拼，兩兄弟把對方都砍得血淋淋的，那村子就待不下去了，全家被迫搬到邵陽東區，我改到前進小學讀書。
我小學時成績一直很好，是班裏的尖子生，就是那種老師喜歡得不行的前三名，每天中午放學，我們三個尖子生有特殊優待，可以先回家吃飯，其他同學全部要留下來再補二十分鐘課。
1990年代的中國基層教師是真的拼命，為了提高學分都是主動免費給學生補課的。
我本來是鐵定可以上邵陽二中的，但是在六年級下半學期的時候，被幾個男同學帶去遊戲廳打遊戲，好傢夥，《三國志》《恐龍快打》《鐵鈎船長》這麼好玩的，我一樸實農村娃娃哪受得了這種誘惑，打完一個下午我的人生軌跡就變化了，打那以後上課就愛發呆，半個學期成績直線下降，二中沒考上，最後去了昭陵中學。
我後來得近視眼也是因為打街機遊戲，我清清楚楚地記得，初二時正在玩《雪山娃娃》，這款遊戲畫面過於鮮艷，太傷眼睛了，就那麼一瞬間的事情，眼前的畫面就模糊了，看不清稍遠一點的事物，從那以後開始被迫戴上了眼鏡。
回首過往，我可以負責任地說，錯誤的沉溺遊戲，確實對小孩子是有巨大傷害，但也不能簡單地一昧否定遊戲，因為有時候小孩子選擇遊戲，是因為他沒得選擇。
我讀初二時體育課踢過一次足球，當時就覺得好爽，這不比打街機遊戲爽多了，一個青春期的男孩子多愛體育啊，但90年代中國的學校都不准學生玩足球，連排球都不准玩，有一次學校搞教師排球比賽，我就下去看了十分鐘，被班主任看到，就叫我快滾回教室學習去。
「排球有什麼好看的，讀書第一重要」。
我們80後當年，學校不准我們普通學生碰體育，怕我們受傷，又怕我們耽誤正常讀書，特別有益身心又能發洩我們成長精力的籃球、足球、排球、游泳、登山都這樣錯過了，連武俠言情漫畫也不准碰，看到就要沒收，我們唯一要做的事情就是讀書讀書讀書。
沉迷街機當然是不對的，但打遊戲是我們青少年唯一的娛樂方式，有足球踢誰TM玩這個呀？真的，我們當年沒得選。
青少年屬於特別躁動的一群人，你光堵不疏不行的，打遊戲、看武俠是堵不住的，青春期到了連性衝動也堵不住，我們班初三時，十幾個男同學放學後，成群結隊去三眼井看三級片（我沒去），有個劉韜同學還穿著我們校服去的，第二天回校男同學個個都笑他，說他穿著校服在錄像廳晃來晃去，把我們昭陵中學的臉都丟光了。
對待打遊戲最好的方式，是給孩子更多的選擇，讓孩子找到最合適的興趣愛好，沉迷遊戲是我們那一代青春期沒有選擇的選擇，遊戲甚至發展成了我們男孩子的社交方式，好多人是一條路走到黑。
我也從那時開始，在邵陽邵石街的遊戲廳，開始了自己的遊戲歷程，每天5毛錢的早餐都省下來買兩個幣，打得最好的是《侍魂》和《豪血寺》，屬於那條街的准一線水平。
邵石街還有個好，遊戲廳旁邊有幾家粉店，排骨粉做得有滋有味，師傅廚藝一流，常常打遊戲時香氣從旁邊飄過來，我一邊打得乒乒乓乓一邊流口水。
男的天生喜歡琢磨事情，打遊戲打久了，我就跟遊戲廳老闆聊天，問他們遊戲主板是從哪買的，老闆說長沙買的，我又問長沙又從哪進的貨，老闆的知識範圍到這就到底了，答不上來。
後來我又琢磨，發現這些遊戲沒一款是中國產的，好玩的遊戲都帶着Capcom、Sega、SNK標誌，基本都是日本美國的，估計中國就沒啥正經遊戲公司。
1996年的時候，邵石街開了第一家光盤遊戲室，注意這個名字，叫光盤遊戲室，其實就是當年的PS1主機遊戲，要放光盤進去才能玩遊戲，還得配手柄，看起來就很專業。
但是這玩意要5塊錢一個小時，5塊錢啊，我鄰居那時候在菜市場賣小菜，最慘的時候，一天也只能賺5塊錢，那是1996年，5塊錢是邵陽城市最底層貧民半天的收入。
只要有大人一打《生化危機》，我們一群可憐的窮小孩就站在大人後面看，七八個人圍著一個大人看劇情，殭屍突然從窗戶裏伸出手來時，小孩們會嚇得一起嗷嗷叫。
遊戲室老闆是個戴著厚厚眼鏡的矮個中年男，每次他從我們背後經過，所有免費蹭遊戲看的小孩，就覺得占人家地不花錢很不好意思，撓頭的撓頭看表的看表（都破表），個個裝作很忙的樣子。
也就在1996年，電腦遊戲室開始流行，現在小孩肯定都不知道有「電腦遊戲室」這個東西，因為這玩意在歷史上僅存在了四年左右，到2000年就統一叫網吧了。
那時候電腦只能連局域網，幾個人聯網打一把《紅色警戒》，要看著屏幕等五分鐘，也貴，也是5塊錢一個小時，但為了這種新奇體驗，大家打破頭也要去玩一把，《沙丘》和《毀滅公爵》這種帶給人的震撼感，是當年的人們難以言喻的。
街機從此開始冷落，這生意到後面就徹底廢掉了。
電腦遊戲室也是風光過一陣子，市里每開一家新的電腦遊戲室，總是會先免費72小時沖流量，市裏的小流氓小痞子會帶著飯碗過去搶座位，72小時不挪位置，吃喝都叫家裏人送過來，上廁所都叫其他沒位置的小痞子代玩一會。
當中有個小流氓還在初二時搶過我錢，我很好奇這些人的出路，幾年後問他們幹嘛去了，有的修摩托車去了，有的到珠海打工去了。
小混混和小痞子很少能混到二十歲的，一到二十歲，人生巨大的壓力朝他們撲過來，該做工人做工人，該做社畜做社畜。
電腦遊戲出來後，在男生圈裏要不談遊戲，那根本沒法混了，因為大家聚在一起，就只聊《紅警》跟《沙丘》——這個《沙丘》其實是《命令與征服》，遊戲室好多年一直把名字報錯了，這是所有男生的精神主題，是大眾通俗化的溝通內核。
十幾歲孩子弄不懂太深晦的東西，還需要時間消化，我十六歲時第一次跟同學看王家衛的《東邪西毒》，只感覺這玩意很屌，但究竟屌在何處，就是想不明白，也不會表達，人一定要多經歷些事物，才能明白深刻的道理。
在沒有更多選擇的情況下，大家只能擁有遊戲，所以大家只能聊遊戲。
通俗的就是世界的。
但是從小到大，我發現自己玩的所有好遊戲，沒有一個是中國產的。
汽車啊冰箱啊電視啊這些中國都能產，中國男足都能進一次世界盃，但好遊戲，有一種讓人絕望的感覺，沒一款全球認可的好遊戲，是中國產的。
從電腦遊戲裏的《魔獸爭霸》《星球爭霸》《英雄聯盟》，再到主機遊戲裏的《塞爾達傳說》《最後生還者》《巫師》《荒野大鏢客》什麼的，沒有一款是中國人自己做出來的。
尤其是完全為了遊戲而生的主機遊戲，第一次在大屏幕電視前，看到《戰神》過場動畫時，我跟我的小夥伴都站在電視前，震驚得一動不動。
生活資料我們還能產一些中低端的，但如果是跟精神類相關的產品，只要稍微高級一點，我們就完全做不出來。
高級精神類產品，其實還包括電影、音樂、書籍一類，那些年，感覺凡是歐美日的就要天生比我們高貴一些。
慢慢地我們也產生了一個認知，就是啥高級玩意中國都弄不出來，高級玩意都是歐美日在玩。
也就是說生產實物，我們以前還能跟他們過過招，勉強打十個回合，但生產精神類產品，我們一招都接不住，慘到連最巔峰時的張藝謀，打破頭也要拍部片想獲得奧斯卡獎的認可，到現在中國音樂人，削破腦袋也想拿個格萊美。
有部分靠外國人頒獎活下來的文藝工作者，他就不自覺地替外國人說話，不自覺地自動貶低中國人。
所以我們的精神世界，除了課堂上的東西，其實一直是不知不覺被歐美日所主導的。
我們從小到大在精神世界的崩潰，會使我們民族很不自信，連一些我們自己生產的東西，都會不認可自己的價值。
這種精神世界的仰望，最明顯的表現就是奢侈品，因為很多包包壓根沒啥生產難度，好多奢侈品包包都是東莞厚街的時代皮具做的，所謂原產意大利的奢侈品，很多都是意大利人接了單，轉手給在意大利的溫州人做的，但我們潛意識裏就是認為「這種好東西，只能為歐美日的品牌買單，其他國家的我不買」。
為什麼有這種潛意識呢？就是生活方方面面地影響到了我們，從生產資料到精神產品影響到了我們，是高級可見的生活用品，比如汽車手錶電腦手機這些，還有精神世界的產品，電影音樂書籍雜誌報紙這些，深深影響到了我們。
這個世界充滿歐美日的話語權，是為歐美日世界服務的。
我舉個例子，那個排名世界第一的恐怖片《閃靈》，中國人其實絕大部分是看不懂的，是不合中國人胃口的，它必須結合很深的美國歷史去理解，結合美國人西進運動大蓬車、屠殺印第安人這段歷史才知道在講什麼，否則中國人看完一定一臉懵逼。
其實讓中國人感覺更恐怖的，肯定還是《山村老屍》《咒怨》《雙瞳》這種東方式的恐怖，西方恐怖不對中國人的文化背景，很難一下就共鳴到。
但普通中國人沒有話語權，看完了覺得不好看也必須說好看，因為你說不好看，就是沒品味，就是無知，就是不懂什麼叫真正的藝術。
而且往往站起來罵你的還不是洋人，是中國的部分高級知識分子，這些人留過洋，在大學裏教書或者在媒體工作，受過洋人手把手指導，凡是你覺得洋人哪裏不是很對，他就會被這些人跳起來扣一頂粗鄙無知的帽子。
當歐美人隨便在一張白紙上印幾個幾何圖案，說是難得的藝術品，我們就要花幾百萬去購買時，我們就是純傻逼，就是冤大頭，就是被他們摁著頭承認世界觀的人。
要擊碎歐美日的話語權，先要從物質上證明自己，就是先造出比他們更好的汽車、輪船、飛機，有了這種物質基礎，我們才能進攻他們的精神世界，從電影、音樂、遊戲上開始大反攻。
想想1990年代的我們，生活中所有能接觸到的事物，高級一點的東西，沒有一樣是中國生產的，吃的穿的都不如人家，青少年唯一可以傾洩精力的遊戲也全是老外生產的，我們見到外國人，我們怎麼自信得起來？
這個世界是先物質再精神的，搞不定物質談什麼精神？
有人說中國當時也有衛星、核潛艇、核武器，這些不比列強差，說得沒錯，但這些不是普通人能接觸到的，一個遊戲廳老闆的知識面到長沙就結束了，你無法讓普通人去理解那麼宏大的世界觀。
要讓普通人身邊能接觸到的產品，中國人自己生產的東西越來越高級，普通人才越來越認可這個國家，越來越有民族自信。
2024年4月我在俄羅斯走訪時，俄羅斯做進出口生意的人就跟我說，因為中國汽車造得好，極大地改變了他們對中國產品的認知。
他們以前認為，中國貨都是歐洲產品的廉價替代品，不願意為買中國產品付高價，可自從中國的理想、極氪、坦克、星途深入俄羅斯家庭，俄羅斯人的觀念就動搖了，他們覺得中國人能生產出這麼好的汽車，那其他工業品肯定不差，才願意為中國高端產品買單。
高級的物質產品出現時，我們就覺得，歐美可以一戰；高級的精神產品出現時，我們就會覺得，歐美不過如此。
這些年中國的進步，就是按照這條規律在逐步前進的，先是有了世界一流的家電，然後有了世界一流的汽車和手機，接著有了世界一流的常規武器，最後，開始逐漸向精神世界發起進攻了。
作為一個普通中國男性，當我第一次用到中國最好的手機和汽車時，一旦想起1990年代我們青少年時期過的那種生活，再看看我平時開的問界M9和騰勢N7，手裏用的榮耀magic6，我就無比感慨，總有一種忍不住老淚縱橫的激動感。
可能有人會說我這是盲目的愛國，問界M9、騰勢N7、榮耀magic6有你說得那麼好嗎？哥們太低估我了，我從2015年創業到現在，做老闆快10年了，我以前早就擁有過寶馬奔馳的豪華車，也用過好長時間蘋果手機，我是有對比才感慨，中國的產品真的是世界一流。
我在日本跟韓國走訪時，跟兩國國民就汽車問題常常吵得要拍桌子，最後我都是一句話：別說了，去試試我們的車，去試試我們的自動駕駛，咱們用事實說話，事實高於一切。
是的，事實高於一切，我們要做到物質世界一流，精神世界也要世界一流。
8月20日上市的《黑神話：悟空》，就是我們精神世界第一個跨時代的產品，是我們在精神世界發起反攻的第一槍。
而且我們的精神產品還賣得特別好，才兩天時間就賣了15億，這會激勵我們生產出更多一流的精神產品。
歐美日賣給我們的每一件奢侈品，背後的基石都是他們物質世界的堆砌，再結合他們精神世界的渲染，我們才心甘情願，花幾十倍的溢價去買他們的奢侈品。
要養活一家提供精神產品的公司，比養活生產物質產品的公司還要難。
《黑神話：悟空》的製作公司是遊戲科學，這家公司正式員工120人，外包團隊500人，網上數據顯示，正式員工的平均薪水高達2.4萬人民幣。
《黑神話：悟空》的製作時間長達七年，製作發行成本高達5億，這不是普通市場能養得起來的高昂成本，也不能像物質產品那樣邊銷售邊發展。
一旦第一個產品成功，就會有第二個第三個跟進，後面就會有更多優秀的大製作出來，會有大量的人才從事這份高薪工作，賺全世界的錢。
歐美日那張曾經巨大的、由物質和精神共同編織的網絡，正在破碎重組。
每次我看到LV、GUCCI這些品牌的店門口人山人海，我就在想，中國什麼時候擁有自己這種奢侈品，去國外賺這些高利潤的產品的錢，讓國民的生活過得更好一點。
我也很想買中國的奢侈品，但市面上真的沒有。
但我知道這需要時間，我們要先有好車好手機，再有好遊戲好電影，接著，我們就可以跟他們講中國故事，高價賣出我們的奢侈品了。
要到那時候，我們才能對法國人英國人美國人意大利人說：
這瓶嘉靖朝500年技術積累明代皇家御廚24代傳人手工親自調製的正宗北京老胡同豆汁，只要1300元人民幣一瓶。
你喝？還是不喝？