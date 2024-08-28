黑神話：悟空｜唐英年：取材《西遊記》現軟實力　創龐大經濟效果

全國政協常委唐英年今日（28日）於南京表示，香港擁有「一國兩制」優勢，可發揮中華優秀傳統文化的軟實力和硬實力，展現國家「文化自信」。他舉例說出近日火熱的國產電子遊戲《黑神話：悟空》取材中國「四大名著」之一、由江蘇作家吳承恩編寫的《西遊記》，展現軟實力的同時，還創造龐大經濟效果。



全國政協常委唐英年表示，香港可以在市場、科技、產權三方面，跟江蘇合作，發揮中華優秀傳統文化的軟實力和硬實力。

身兼西九文化區管理局董事局主席唐英表示，要實現中華優秀傳統文化的「創造性轉化」和「創新性發展」，需要「從無到有、從有到優」的思維，而香港擁有「一國兩制」優勢、國家賦予的「中外文化藝術交流中心」定位，可以在市場、科技、產權三方面，跟江蘇合作，發揮中華優秀傳統文化的軟實力和硬實力，展現國家「文化自信」。

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唐英年認為，中華優秀傳統文化既是軟實力也是硬實力，文化產業可以帶動多方面、跨領域的經濟發展，是物質生產力，也是文化的硬實力，更是國家強調的新質生產力。他舉例說出近日火熱的國產電子遊戲《黑神話：悟空》，取材中國「四大名著」之一、由江蘇作家吳承恩編寫的《西遊記》，展現軟實力的同時，還創造龐大經濟效果。

在香港方面，唐英年指出香港的文化及創意產業經已發展成為經濟支柱之一，2022年佔本地生產總值4.5%，就業人數佔6.1%；在當代藝術交易方面，香港成功超英趕美，成為全球第二大的中心；一年一度在香港舉行的國際文化藝術盛事Art Basel及Art Central，今年合共吸引逾10萬名國際旅客和展商；多間國際拍賣行先後在香港核心地段設點，反映他們對香港文化藝術產業發展的信心。

香港江蘇社團總會創會會長唐英年（右二）與會長姚茂龍（左二）今日出席在南京舉行的「SmartHK蘇港高質量發展合作大會」。

唐英年相信，在可見的未來，香港文化及創意產業的本地生產總值佔比可以翻一翻，超過10%。因此他指出，江蘇的文化瑰寶，結合香港的國際平台，將可以豐富國家文化產業生產線的內涵，提升生產線的產量。而香港可以在市場、科技、產權三方面，跟江蘇合作。

投資推廣署於今明兩日在南京啓動兩個招商活動，向當地企業推廣香港在金融服務及供應鏈管理的最新營商優勢。（政府新聞處圖片)

另外，資推廣署於今明兩日（28日及29日）在南京啓動兩個招商活動，向當地企業推廣香港在金融服務及供應鏈管理的最新營商優勢，鼓勵他們充分利用香港機遇走出去，拓展海外市場，發揚光大。

投資推廣署署理署長蔣學禮表示，香港是江蘇第一大外資來源地和最大境外投資目的地，也是江蘇企業走出去的重要平台。香港不僅是海外企業進入內地市場的重要門戶，也是內地企業與國際市場接軌的重要平台；香港不但是國際金融中心，亦是全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心，擁有穩健的金融制度、多元化和高效的資本市場、完善的金融基建和國際化的法律監管制度，同時也是亞洲綠色金融樞紐，吸引許多海內外企業來港。

江蘇省委金融委員會辦公室副主任錢東平代表江蘇省政府部門向與會企業表示，當局將繼續深化江蘇與香港交流合作，他鼓勵江蘇企業利用香港金融服務優勢實現走出去。