鄭文燦柯文哲案件纏身　賴清德︰有證據就偵辦，不分政黨不問何人

前桃園市長鄭文燦、民眾黨主席柯文哲等台灣政治人物司法案件纏身，台灣總統賴清德日前接受媒體專訪時表示，「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」。



7月11日，桃園地方法院第三度開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。（中時新聞網）

據此前報道，鄭文燦被控在任桃園市長期間，為24億元（新台幣，下同）開發案護航並收賄500萬元，27日被依貪污罪起訴後，裁定2800萬元交保。柯文哲也因台北市長任內捲入京華城案，遭檢調搜索約談，並遭到台北地檢署聲押。

柯文哲遭逮捕震驚台灣政壇。（聯合報）

賴清德日前接受電視主持人張雅琴《雅琴看世界》專訪，是賴清德睽違近一年後再接受電視專訪，也是就任台灣總統後的首次電視專訪。專訪中他也回應近日台灣政壇的司法案件，賴清德說，他尊重司法，但不針對個案表達看法。不過，他也強調，「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦。」

6月16日，賴清德主持「黃埔建校一百週年校慶活動」。（台灣總統府）

據了解，賴清德在專訪時談及萬里老家，上任後對兩岸、國防與外交的態度，以及經濟產業布局與能源轉型等關鍵性議題。

至於兩岸與外交議題，賴清德重申「和平四大支柱行動方案」。據了解，「和平四大支柱」（Four-pillar plan for peace）是2023年賴清德在參選台灣總統時投書「華爾街日報」首次提出，投書內容指出，「和平四大支柱」包括一、我們必須建立台灣的威懾力；二、經濟安全是國家安全；三、第三支柱是基於與全世界民主國家建立夥伴關係；四：第四支柱是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。