柯文哲被捕 雞排妹鄭家純「超低胸開香檳慶祝」噴血畫面萬人按讚
撰文：ETtoday
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台灣民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，由於拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。
事實上，早在消息曝光2個小時前，鄭家純便已在日式酒吧開香檳慶祝，好身材令人難以挪開目光，吸引萬人按讚。
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畫面中，可以看到鄭家純放下一頭及腰長髮，身穿黑白拼接的短洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，低胸挖洞剪裁剛好辣露渾圓胸型，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺：「慶祝柯黑們快樂的星期五晚上！」
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事實上，早在30日中午，鄭家純便在臉書預告當晚將包場一間日式酒吧慶祝，並在留言區笑說：
全台灣找不到第二個政治人物，只是被檢調帶走的階段，就可以讓全台餐飲業突然營收拉高、訂桌數爆量。
鄭家純還請小草（民眾黨或柯文哲支持者）不要擔心柯文哲：
10年來自豪的07:30上班，沒有調整作息的問題，平時吃什麼都五分鐘，也不在意食物美味度，若被羈押一定快速適應！
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