柯文哲凌晨2點遭當庭逮捕　涉京華城弊案　台檢方：有串證之嫌

台台灣民眾黨主席柯文哲於台北市長任內涉及京華城弊案，柯文哲今8月31日0時30分自廉政署移送台北地檢署複訊，凌晨2時許遭當庭逮捕。



台北地方檢察署稱，柯文哲不願繼續接受訊問，檢察官曉諭柯得先休息後再接受訊問仍遭拒絕，審酌柯犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，若任其自由離去，妨害偵查目的，因此當庭諭知逮捕，被告柯文哲及辯護人表示行使提審權，目前程序進行中。



台灣民眾黨主席柯文哲遭逮捕震驚台灣政壇。（中時新聞網截圖）

據此前報道，台北地方檢察署為釐清京華城容積率從560%飆增至840%的始末，8月30日一早，威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇、助理吳順民等3人遭台北地方法院裁定羈押禁見。

當日上午，檢與廉政署聯合搜索柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人居住所、辦公室以及民眾黨黨部等多處，並傳喚柯文哲、彭振聲等2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭的謝姓妻子2名證人。

柯文哲今31日0時30分自廉政署移送台北地方檢察署複訊，凌晨2時許遭檢察官諭知當庭逮捕，彭振聲因涉案重大且疑未具實說明案情，遭檢方聲押，至於陳佩琪，則是在30日移送北檢複訊後已先行離去。

民眾黨：拒絕夜間疲勞訊問

民眾黨以台灣民眾黨中央緊急應變小組之名在Facebook貼文聲援柯文哲，除強調拒絕夜間疲勞訊問，應審慎檢視逮捕程序之合法性，還給柯文哲應有之公道。

民眾黨文章指出，柯文哲自30日清晨7時，因檢察官持搜索票至住家搜索，即主動配合調查。在經由廉政署之馬拉松調查訊問，於31日凌晨零時30分始移至台北地檢署複訊至凌晨2時許，至此，調查程序已近19小時。

民眾黨表示，歷經如此漫長之配合調查訊問，柯文哲向檢察官表示拒絕夜間訊問，然而 ，檢察官堅持繼續夜間訊問。為繼續拘束柯文哲之人身自由，檢察官遂於凌晨2時許對柯主席當庭諭知逮捕。對此逮捕程序之合法性，柯文哲主席之辯護人表示，將向法院依提審法聲請提審。