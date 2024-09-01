魔術師劉謙杭州巡演取消 30位工作人員集體食物中毒緊急送醫
撰文：中天新聞網 許祺安
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8月30日晚，劉謙巡演團隊約30人因食用主辦方外包供應商提供的工作餐後集體食物中毒，出現腹痛和嘔吐等症狀後緊急送醫。
8月31日，因部分人員狀況仍然不佳，無法保證演出完整和服務質量，取消了演出，劉謙上台為觀眾彈鋼琴，並解釋原因。事件也引發內地網民對於外賣食品安全的質疑。
劉謙曾自爆患「肺腺癌」：為演出春晚押後手術
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先前劉謙曾傳出因創業受挫，導致抑鬱症狀纏身。據《鏡週刊》報導，劉謙在今年春晚演出前就查出肺部有陰影，因不想影響春晚的演出，決定等到表演結束後才做手術。
他也鬆口對週刊證實：「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」目前戒掉煙癮也積極回診追蹤。
事實上，劉謙今年似乎頗不順，在演出春晚時就因搭檔主持人尼格買提失誤導致撲克牌對不上，讓演出大出洋相。
男星任鲁豫事後爆料，劉謙當晚離開的時候，還含著眼淚跟他說：「估計以後再也參加不了春晚了。」
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